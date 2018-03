ÖH: Zustimmung zu Medizinfakultät ist Vertrauensvorschuss

Jetzt weitere Verbesserungen an der Reihe

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) zeigt sich mit dem Ausgang der Abstimmung zur medizinischen Fakultät Linz grundsätzlich zufrieden. "Es ist gut, dass die Bundesregierung erkennt, dass der Ausbau von Universitäten möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen", kommentiert Viktoria Spielmann (ÖH-Vorsitzteam) das heutige Ergebnis. Spielmann fordert weiter: "Diesen Schwung müssen wir auch in die Zeit nach den Wahlen mitnehmen und gemeinsam am Ausbau des tertiären Sektors arbeiten."

Als ihren Erfolg verbucht die ÖH, dass es keine Kürzungen an anderen Hochschulstandorten gibt. "Das war eine unserer wichtigsten Forderungen. Wir sind immer für den Ausbau von Studienplätzen, aber auf keinen Fall auf Kosten der bereits existierenden Standorte.", erklärt Viktoria Spielmann. "Auch die finanzielle Mehrbelastung der Studierenden, die sich durch die Aufteilung auf die beiden Studienorte Graz und Linz ergibt, wird abgefedert", erläutert Spielmann die Vereinbarung der Hochschulkonferenz.

Jetzt ist Minister Töchterle in der Pflicht, den Vertrauensvorschuss der Hochschulkonferenz ernst zu nehmen und sich für die medizinische Fakulät im Ministerrat einzusetzen. "Er darf aber auch nicht vergessen, das die Hochschulkonferenz unter bestimmten Bedingungen zugestimmt hat, die auch erfüllt werden müssen. Wir werden ihn mit Nachdruck daran erinnern.", kündigt Viktoria Spielmann an. "Es würde uns freuen, wenn die Aufstockung finanzieller Mittel für Hochschulen auch dann so einfach geht, wenn gerade kein Wahlkampf ist.", schließt Spielmann.

