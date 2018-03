Effiziente Kommunen, starke Unternehmen

LH Wallner auf Gemeindebesuch in Sulz und Röthis

Sulz/Röthis (OTS/VLK) - Zwei Vorderlandgemeinden standen im Mittelpunkt des jüngsten Gemeindebesuchs von Landeshauptmann Markus Wallner. Nach einem Besuch in der Baurechtsverwaltung Sulz besichtigte er die Firma Nägele Wohn- und Projektbau in Sulz, anschließend die Firma Nägele Hoch- und Tiefbau in Röthis.

Das Gemeindeamt von Sulz ist Sitz der Baurechtsverwaltung für insgesamt zwölf Gemeinden des Vorderlandes. Ihr Aufgabengebiet umfasst sämtliche Agenden, die unmittelbar mit der Vollziehung des Vorarlberger Baugesetzes sowie der hierzu ergangenen Verordnungen verbunden sind. Zentrale Aufgabe ist die Durchführung sämtlicher Bauverfahren einschließlich der Überwachung und Schlussprüfung der Bauausführung im Auftrag der Gemeinden Fraxern, Göfis, Klaus, Laterns, Meiningen, Rankweil, Röthis, Sulz, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler und Zwischenwasser. Jährlich werden zwischen 650 bis 700 Bauverfahren abgewickelt.

Nach Ansicht von Landeshauptmann Wallner sind speziell Baurechtsverwaltungsgemeinschaften gute Beispiele dafür, wie Kleingemeinden durch Kooperation und Verwaltungsvereinfachungen für sich selbst erfolgreich eine Entlastung herbeiführen können und sich bietende Zukunftschancen aktiv wahrnehmen. "Das Bündeln von Kräften bringt Vorteile für alle. Damit wirkt sich regionale Zusammenarbeit positiv auf die Lebensqualität der Menschen vor Ort aus", bekräftigt der Landeshauptmann.

Starke Unternehmen

Als erfahrende Bauträger realisiert die Firma Nägele Wohn- und Projektbau GmbH in Sulz qualitativ hochwertige Wohn- und Geschäftsanlagen sowie Eigenheime. Seit der Gründung 1972 hat die Firma Nägele als Bauträger und Generalunternehmer über 3.600 Wohnungen und Eigenheime in ca. 40 Vorarlberger Gemeinden gebaut. Nägele wurde 1972 als Tochtergesellschaft von Nägelebau gegründet. Seit 2003 ist die Nägele Wohn- und Projektbau GmbH zu hundert Prozent ein eigenständiges Unternehmen. Das Familienunternehmen, mit derzeit 18 Mitarbeitern, erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von ca. 25 Millionen Euro.

Straßen- und Kanalbauten, Wohnanlagen, Büro- und Gechäftshausbauten, Schulen oder Produktionsanlagen - dies sind nur einige der Geschäftsbereiche der Firma Nägele Hoch- und Tiefbau in Röthis. Das Unternehmen beschäftigt rund 180 Mitarbeiter. Projekte werden vorwiegend in Vorarlberg, der Ostschweiz und Süddeutschland umgesetzt. Nägele Hoch- und Tiefbau ist seit kurzem im Besitz der PORR AG.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: 05574/511-20141, Fax: 05574/511-920196

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67