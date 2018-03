Spindelegger: Unternehmergeist schaffen, Wirtschaft entfesseln

Gute Leistung der Vergangenheit fortsetzen – Maßnahmen für mehr Wachstum setzen

Wien, 10. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Österreichs Wirtschaft steht gut da, aber wir wollen, dass sie noch besser dasteht. Wir haben die richtigen Maßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Damit sorgen wir für mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger zum heute von Finanzministerin Maria Fekter und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentierten Wirtschaftsbericht. In puncto Beschäftigung und Wirtschaftswachstum ist Österreich im EU-Spitzenfeld. Die guten Leistungen der Vergangenheit müssen nun fortgesetzt werden, so Spindelegger: "Die ÖVP steht für Wachstum und Wohlstand sowie eine gesunde Wirtschaft. Wir wollen Österreich und seine Wirtschaft noch besser im internationalen Vergleich positionieren", so Spindelegger. Das gelingt durch Entlastung und gezielte Fördermaßnahmen, wie der Vizekanzler betont: "Wir müssen einen neuen, frischen Unternehmergeist schaffen und damit für mehr Unternehmensgründungen sorgen. Reinhold Mitterlehner hat dazu mit der GmbH Neu das richtige Paket geschnürt. Und wir müssen die Unternehmer entlasten und die Bürokratie vereinfachen. Deshalb sage ich 'Nein' zu neuen Steuern, die belasten und mehr Verwaltungsaufwand bedeuten. Dafür haben Maria Fekter und ich die Steuerbremse erarbeitet." ****

Gezielte Förderungen im Bereich Forschung und Entwicklung erhöhen die Innovationskraft der heimischen Unternehmen und stärken sie im internationalen Wettbewerb. "Das sind Investitionen in die Zukunft", stellt Spindelegger klar. "Die ÖVP ist ein starker Partner für die Wirtschaft. Ich will für Österreichs Unternehmer optimale und vor allem stabile Rahmenbedingungen, damit sie auch künftig erfolgreich wirtschaften und Arbeitsplätze schaffen können." Wir setzen wichtige Belebungsmaßnahmen für die Wirtschaft und wollen noch mehr unternehmerische Tätigkeit, betont Spindelegger: "Davon profitieren die Arbeitnehmer und Österreichs Wirtschaft. Deshalb wollen wir unseren Unternehmen weiter unter die Arme greifen und Österreich in eine wirtschaftlich gute Zukunft führen. Wir lenken Österreich weiter auf die Erfolgsstraße."

