Rücken-Ratgeber jetzt auch als ORF-Video online

"24 Stunden gesunder Rücken": Das Orthopädische Spital Speising präsentiert Online-Video

Wien (OTS) - Wie verhindert man Rückenschmerzen? Antwort: Indem man im Alltag auf die richtigen Körperhaltungen achtet. Sei es beim Aufstehen, Zähneputzen, Frühstücken, Autofahren, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, Geschirrspüler-Ausräumen und beim gemütlichen Entspannen auf der Couch zu Hause. Also quasi 24 Stunden am Tag.

Neben einer Fotoshow, die veranschaulicht, wie diese Haltungen genau auszusehen haben (www.oss.at/24Stunden), bietet das Orthopädische Spital Speising in Wien seit Anfang Juli auf seiner Website unter www.oss.at/24StundenVideo auch einen Filmbericht an, in dem diese Körperhaltungen genau vorgezeigt werden.

Das Video wurde heuer vom ORF für die Sendereihe "bewusst gesund" gedreht und lizensiert dem Orthopädischen Spital Speising zur Verfügung gestellt.

"Wer die darin gezeigten Tipps und Tricks beherzigt, verhindert zum Großteil Schmerzen, Belastungen und Fehlhaltungen des Bewegungsapparates. Wir hoffen, dass wir damit noch mehr Menschen veranschaulichen zu können, wie sie sich vor Rückenproblemen schützen. Es ist ein Beitrag zum Patienten-Empowerment", betont der Ärztliche Direktor des Orthopädischen Spitals Speising, Univ.-Prof. Dr. Franz Grill.

Rückfragen & Kontakt:

Orthopädisches Spital Speising GmbH

Pressestelle

Tel.: ++43 1/ 80 182 - 1205

pr @ oss.at