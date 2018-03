Wlodkowski: Umweltprogramm ÖPUL nützt gesamter Gesellschaft

Strenge Kontrolle: Programm bisher durch 56 externe Forschungsprojekte evaluiert

Wien (OTS) - "Das heimische Umweltprogramm ÖPUL ist keine einseitige Bauern-Förderung, sondern ein äußerst effizientes Instrument, das zusätzlichen ökologischen und gesellschaftlichen Nutzen für alle Österreicherinnen und Österreicher stiftet. Die Europäische Kommission hat unseren Weg der Abgeltung von Umweltleistungen immer wieder als Vorbild für die EU-weite Umsetzung der GAP bestätigt. Auch für die nächste Periode 2014 bis 2020 ist ein Umweltprogramm als grundlegender Bestandteil der Agrarpolitik vorgesehen", erklärt Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, zum heutigen Bericht des Rechnungshofes und ergänzt: "Wenn im Herbst ganze Landstriche grün sind oder blühen, wenn auf intensive Landnutzung verzichtet wird, dann ist das auf unser Umweltprogramm zurückzuführen. Extensivierung und zusätzliche Pflegemaßnahmen zugunsten von Störchen, Blumenwiesen und Naturschutz sind der sichtbare Beitrag der Landwirtschaft und des Agrarbudgets zu mehr Biodiversität, was der gesamten Gesellschaft nützt."

ÖPUL auch 2014 bis 2020

"Kürzlich wurde auf EU-Ebene die GAP-Reform beschlossen, die neben einer sofortigen Budgetkürzung von rund 3% von den Bauern noch zusätzliche Auflagen und Maßnahmen zur Begrünung fordert. Gleichzeitig aber verlangt die EU-Agrarpolitik, dass die landwirtschaftlichen Betriebe so effizient wirtschaften sollen, dass sie am Weltmarkt wettbewerbsfähig sind und den steigenden Lebensmittelbedarf der wachsenden Weltbevölkerung decken können. Schon aufgrund dieser unterschiedlichen Ziele wird es erst recht notwendig sein, für die nächste GAP-Periode 2014 bis 2020 ein Umweltprogramm zu erstellen, das mehr zu bieten hat als den EU-Mindeststandard. Und daran wird in Österreich mit allen beteiligten Gruppen gerade intensiv gearbeitet. In dieses Programm werden auch die Anregungen des Rechnungshofes einfließen", so Wlodkowski weiter.

ÖPUL: Transparent und vielfach geprüft

Das ÖPUL ist ein wichtiger Bestandteil des Programms Ländliche Entwicklung. Es wird seit Jahren in einem Begleitausschuss mit Vertretern aller gesellschaftlich und politisch relevanten Gruppen, der Länder und von Naturschutzorganisationen begleitet und beraten. Das eben laufende Programm wurde bis 2012 bisher durch 56 externe Forschungsprojekte evaluiert. "Über diese Tatsachen geht die Kritik einfach hinweg. Dabei unterliegen national finanzierte Programmteile einer intensiven und kritischen fachlichen Prüfung. Alle Maßnahmen sind nicht nur öffentlich zugänglich, sondern auch gesellschaftlich gewünscht. Sämtliche verfügbaren Studien sind im Internet zu finden, unter anderem auf der Homepage des Grünen Berichts", stellt Wlodkowski klar, und weiter: "Das österreichische Umweltprogramm konzentriert sich nicht auf winzige Flächen rund um Naherholungsgebiete oder Naturschutzräume, sondern umfasst etwa 90% der Landesfläche Österreichs mit einer von rund 29 Maßnahmen. Diese decken Bereiche wie Natur- und Tierschutz, Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, Biolandwirtschaft, seltene Tierrassen und Pflanzensorten bis hin zum Bodenschutz in einer Bandbreite ab, wie sie nur wenige andere EU-Mitgliedstaaten kennen."

"Wenn es keine nationalen Finanzierungsbeiträge für bestimmte Maßnahmen gibt, dann wird es deren bisherige Vielfalt in Zukunft einfach nicht mehr geben können. Die Entscheidung, auf welche Maßnahmen man verzichten soll, muss jedoch die Politik treffen", stellt Wlodkowski weiter fest und erklärt die Ergebnisse der Kürzungen bei Großbetrieben: "Die Großbetriebe unterlagen bisher generell schon einer Kürzung. Wenn man erreichen will, dass diese Höfe auch zusätzliche Umweltleistungen erbringen, dann muss man ihnen eine Teilnahme am ÖPUL ermöglichen. Dass der Kürzungsbetrag prozentuell gering ausfällt, erklärt sich aus der einfachen Tatsache, dass es in Österreich nur sehr wenige Großbetriebe gibt."

Keine zusätzliche Bürokratie

"Die Bürokratie in der Einhaltung von Auflagen sowie Kontrolle und Nutzenbewertung ist heute so ausgefeilt, dass man das ÖPUL als einen der sehr gut kontrollierten Bereiche der österreichischen Agrarwirtschaft bezeichnen kann. Weitere zusätzliche bürokratische Überwachungsmaßnahmen und Studien sind immer im Verhältnis zu ihrem erzielbaren Nutzen zu sehen. Die gleichzeitig geforderte Vereinfachung wird aber auch an den Genehmigungsvorgaben aus Brüssel zu messen sein. Wir sehen die Rechnungshofkritik als Anlass zur Prüfung und Diskussion im Detail, doch sind die dargestellten Kritikpunkte insofern zu relativieren, als dieses Umweltprogramm seit EU-Beitritt laufend evaluiert und nachgeschärft worden ist", so Wlodkowski abschließend.

