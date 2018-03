Rauch: Müde SPÖ mit Rückwärtsgang in die Vergangenheit

Darabos-Rückkehr als Minister gefährliche Drohung für dieses Land – SPÖ geht es nur um die eigenen Posten, nicht um die Zukunft dieses Landes

Wien, 10. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Eine müde SPÖ, die mit Rückwärtsgang in die Vergangenheit unterwegs ist", urteilt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur Eröffnung des SPÖ-"War-Rooms". Eine Kampagne, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt, gänzlich fehlende Konzepte und Ideen für die Zukunft dieses Landes, ein offensichtlich müder Parteivorsitzender und als Draufgabe ein gescheiterter Verteidigungsminister als jener, der den SPÖ-Apparat motivieren soll: "Nach den SPÖ-Wahlniederlagen dieses Jahres ein höchst fragwürdiges Konzept. Außer für permanentes Dirty Campaigning steht Darabos lediglich als jener in Erinnerung, der

als Verteidigungsminister kläglich gescheitert ist". Rauch weiter:

"Spekulationen, wonach Darabos nach der Wahl wieder in ein Regierungsamt zurückkehren soll, können daher allenfalls als gefährliche Drohung für dieses Land eingestuft werden. Kein Wunder, dass sich die SPÖ dem Vorschlag der ÖVP nach einem Hearing für neue Minister im Parlament verweigert. Das fehlende Rückgrat von Darabos wäre nach seinem 180-Grad Schwenk vom Wehrpflicht-Befürworter zum glühenden Wehrpflicht-Gegner eher ein Fall für den Orthopäden, aber sicher keine Empfehlung als Gesundheitsminister". Rauch abschließend: "Der SPÖ geht es nicht um die Zukunft dieses Landes, sondern nur um die eigenen Posten. Ein Armutszeugnis". ****

