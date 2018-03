Wirtschaftsbericht: Stronach/Lugar: SPÖ/ÖVP verspielen Österreichs Bonus

Innovative Unternehmen und fleißige Beschäftige halten Wirtschaft aufrecht

Wien (OTS) - "Der aktuelle Wirtschaftsbericht zeigt, dass die österreichische Wirtschaft vergleichsweise gut dasteht, aber nicht wegen, sondern trotz der rot-schwarzen Bundesregierung. Österreich hat sehr viele gut geführte und innovative Unternehmen sowie fleißige und qualifizierte Beschäftigte. Dieser Bonus geht verloren, wenn sich nicht bald etwas ändert", stellt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zu den heute präsentierten Daten fest.

Für das Team Stronach ist es vordringlich, die Wirtschaft aus dem Kammernzwang und der rot-schwarzen Parteibuchwirtschaft zu befreien. "Die Bürger brauchen Entfaltungsmöglichkeiten, um neue Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Nur so schafft man in Österreich neues Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze und sichert der Wohlstand der Bevölkerung. Frank Stronach hat 120.000 Arbeitsplätze geschaffen und weiß, wie man die Wirtschaft ankurbelt", so Lugar.

