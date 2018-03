Industrie zu Wirtschaftsbericht 2013: Weiter intensiv an Standortqualität arbeiten

IV-GS Neumayer: Österreich braucht Verbesserung der strukturellen steuerlichen Rahmenbedingungen für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung - Industrie stärken

Wien (OTS/PdI) - "Wir begrüßen das Bekenntnis der Politik zum Industriestandort Österreich, denn Österreich ist, vor allem aufgrund der hohen Industriequote, gut durch die Krise gekommen. Um nachhaltiges Wachstum zu schaffen, bedarf es aber unbedingt weiterer struktureller Verbesserungen", erklärt der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, angesichts der heutigen Präsentation des Wirtschaftsberichts 2013. Dass der Wirtschaftsbericht 2013 vergleichsweise gut aussehe, sei vor allem den Betrieben in Österreich zu verdanken, so Neumayer: "Die Unternehmen haben 2012 fast 50.000 neue Jobs geschaffen - über 130.000 seit dem Krisenjahr 2009 - und trugen mit ihren Exporten fast 40 Prozent des Wachstums im Jahr 2012 bei - heuer werden es sogar 58 Prozent sein. Die Industrie hat seit dem Krisenjahr 2009 fast zwei Drittel des Wachstums der österreichischen Volkswirtschaft beigetragen." Dass die heimische Wirtschaft derzeit gut dastehe, sei aber nicht nachhaltig abgesichert. "Wir leiden unter einem strukturellen Wachstumsproblem. Ein reales BIP-Wachstum von etwa einem Prozent wird zur Normalität, wenn die von der OECD und dem IWF in den vergangenen zwei Wochen nahegelegten strukturellen Veränderungen in den Bereichen Pensionen, Bildung, Fachkräftemangel, Steuer- und Abgabenbelastung und Budgetkonsolidierung nicht umgesetzt werden", wie der IV-Generalsekretär betonte. Nicht umsonst habe Österreich zuletzt in einigen internationalen Standortrankings an Boden verloren. Österreich brauche daher eine standort- und industriepolitische Offensive mit umfassenden Struktur- und Verwaltungsreformen.

Die größte Herausforderung sei die überdurchschnittliche Steuer-und Abgabenlast, so Neumayer. Insbesondere der Faktor Arbeit sei überdurchschnittlich hoch belastet - die Summe aus Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen der Dienstgeber und Dienstnehmer liege bereits bei 48,4 Prozent. Nichtsdestotrotz werde laufend öffentlich über die Einführung zusätzlicher Steuern, insbesondere Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuern, nachgedacht. "Wir brauchen keine neuen Steuern, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie den Standort weiter belasten, sondern ein attraktives und investitionsfreundliches steuerliches Umfeld für Unternehmer. Der Vorschlag einer Steuerbremse im Sinne der Standortattraktivität und Rechtsicherheit für Betriebe ist daher zu begrüßen. Diese könnte zur Erreichung einer substantiellen Senkung der Abgabenquote auf 38 Prozent, wie im Steuerkonzept der IV vorgeschlagen, beitragen", so der Generalsekretär. Gleichzeitig ist auf die strikte Einhaltung des Budgetkonsolidierungspfades zu achten.

An den Besten messen

Auch im Bereich der Unternehmensfinanzierung gebe es Handlungsbedarf: "Im europaweiten Vergleich ist die Kreditsituation in Österreich zwar vergleichsweise gut, das Wachstum der Kreditvergabe ist aber laut jüngstem OeNB-Bericht deutlich rückläufig", erklärte Neumayer. Initiativen zur Verbesserung der Unternehmensfinanzierung, insbesondere im Bereich der Eigenkapital-Stärkung, seien daher dringend notwendig. "Ein starker Kapitalmarkt trägt wesentlich zur Erhaltung der österreichischen Wettbewerbsfähigkeit bei. Nur wenn Unternehmen auch entsprechende Rahmenbedingungen für die Finanzierung vorfinden, sind unternehmerische Investitionen, Wachstum und Arbeitsplätze am Standort Österreich gesichert", so Neumayer. Man dürfe sich nun daher nicht "auf den Lorbeeren ausruhen", wie Neumayer betonte, sondern müsse sich "an den Besten in Europa messen". Schweden sei etwa in vielen Belangen ein Vorbild: "Schweden hat die Steuer- und Abgabenquote seit 2000 um 14 Prozent gesenkt, hat eine halb so hohe Staatsschuldenquote, investiert seit Jahren gut ein Viertel mehr in den Bereich Forschung und Entwicklung und hat das Pensionssystem zur Gänze an die demografische Entwicklung angepasst."

