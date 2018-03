Auer: ÖPUL ist das Herz unserer modernen österreichischen Landwirtschaft

Rechnungshof betreibt Erbsenzählerei – Jeder Cent entspricht konkreter Leistung

Wien, 10. Juli 2013 (ÖVP-PD) Zum heute veröffentlichten Rechnungshof-Bericht am Agrarumweltprogramm ÖPUL stellt Bauernbund-Präsident Jakob Auer fest: "Ganz Österreich darf stolz sein auf dieses ÖPUL, es schafft eine Landwirtschaft, die sich die Konsumenten wünschen. Gewinner dieses EU-weit herausragenden Programms sind ökologisch und naturnah wirtschaftende Familienbetriebe in ganz Österreich. Und damit unsere Konsumenten." Für Auer ist das Programm "das kräftige Herz unserer nachhaltigen österreichischen Landwirtschaft". ****

Es gehöre zum mitunter schrillen politischen Ton, "dass derselbe RH-Bericht mindestens zweifach aufgespielt wird", so Auer. Bereits im Dezember sei der gesperrte Rohbericht medial abgehandelt worden. "Geheime Berichte breittreten ist ein sehr fragwürdiger Beitrag zur politischen und medialen Kultur in diesem Land", kritisiert Auer. Der Endbericht habe "nichts an Stichhaltigkeit zugelegt". Dass die Kritik hauptsächlich an unklaren Kriterien und fehlende Zielvorgaben festgemacht wird, wundert Auer. Das Programm sei "von führenden Umwelt- und Agrarexperten unter Einbindung von Naturschutz- und Umweltorganisation entworfen, vom Landwirtschafts-ministerium sorgfältig ausgearbeitet und von der EU-Kommission geprüft und genehmigt worden".

Brüssel lobt ÖPUL, Kritik des Rechnungshofes nicht nachvollziehbar

"Jeder in ÖPUL investierte Euro entspricht einer konkreten Gegenleistung, die der Umwelt zugutekommt. Das ist ein klar kalkulierte Prämie für konkrete Umweltmaßnahmen", so der Bauernbund-Präsident. Um nur einige Beispiele zu nennen: Darunter falle der Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, Aufbau von gesunden Humusböden, Pflanzenvielfalt und seltene Haustierrassen werden gefördert. "Dank ÖPUL gibt es in Österreich eine blühende Tourismuswirtschaft, gesunde Böden und das Vieh wird auf Almen getrieben", erklärt Auer zum Sinn des Programms. "Bei 95 Prozent der heimischen Konsumenten genießt die Pflege der Landschaft höchsten Stellenwert. Dank ÖPUL kann die heimische Landwirtschaft diesem gesellschaftlichen Auftrag jetzt und in Zukunft nachkommen. Gegen diesen Bonus nimmt sich der RH-Bericht wie Erbsenzählerei aus." EU-Kommissionspräsident Barroso und der EU-Rechnungshof haben das österreichische ÖPUL-Programm ausdrücklich gelobt und für mustergültig erklärt. Wer ÖPUL kürzen will, soll sagen, auf welche Umweltleistungen verzichtet werden soll. "Warum dem Rechnungshof nicht recht ist, was für den EU-Rechnungshof in Ordnung ist, können sich weder die Konsumenten erklären und schon gar nicht unsere Bauern, die Tag für Tag um die Gesundheit von Umwelt, Boden und Tieren bemüht sind", so der Bauernbund-Präsident abschließend.

