Auer: Transparenz durch gekennzeichnete Regionalität auf Speisekarten schaffen

ÖVP-Abgeordneter richtet parlamentarische Anfrage an SPÖ-Minister Stöger

Wien, 10. Juni 2013 (ÖVP-PK) Mehr als die Hälfte des in Österreich verkauften Fleisches wird in Gastronomiebetrieben, Kantinen und anderen öffentlichen Küchen konsumiert. "Dennoch

ist es für den Gast nicht nachvollziehbar, woher das Schnitzel

auf seinem Teller kommt", verweist der ÖVP-Abgeordnete Jakob

Auer auf eine parlamentarische Anfrage an SPÖ-

Gesundheitsminister Alois Stöger zur Gastrokennzeichnung, die

er vergangene Woche an ihn gerichtet hat. "Seit Jahren reden

wir darüber, aber genauso lange heißt es: 'Bitte warten'", erinnert Auer auch an einen Fünf-Parteienentschließungs-antrag

aus dem Jahre 2009, der bereits damals eine

Herkunftskennzeichnung der wertbestimmten Lebensmittel auf Speisekarten vorsah. ****

Immer mehr Menschen essen außer Haus, wollen aber trotzdem

auf die Regionalität der dort verwendeten und verarbeiteten Produkte nicht verzichten. "Wir brauchen mehr Transparenz auf Speisekarten", fordert der Bauernbund-Präsident eine Herkunftskennzeichnung der wertbestimmenden Lebensmittel in

der Gastronomie und im Bereich öffentlicher Verpflegungseinrichtungen. Bei Eiern und Eiprodukten sollte es

zudem eine Kennzeichnung der Haltungsform geben. Von SPÖ-

Minister Stöger möchte Auer nun wissen, wie weit die "Anstrengungen" des Gesundheitsministeriums in dieser

Angelegenheit bereits gediehen sind. "Denn, was in der Schweiz bereits seit Jahren selbstverständlich ist, müsste doch auch

in Österreich möglich und machbar sein"", verweist Auer auf

die Produktkennzeichnung in den Schweizer

Gastronomiebetrieben.

Für Gäste, die bereits jetzt auf ausgewiesene Regionalität auf der Speisekarte setzen wollen, empfiehlt der ÖVP-

Abgeordnete einen Blick auf das AMA-Gastrosiegel. Hier werden Betriebe ausgezeichnet und zertifiziert, die ausschließlich Gerichte anbieten, die mit österreichischen Rohstoffen

zubereitet werden. "Der Kunde wird genau über die Herkunft der verarbeiteten Produkte informiert. So trifft Regionalität auf Transparenz und die Wertschöpfung bleibt im Land", so Auer.

