Steindl: Mit frischem Unternehmergeist die Wirtschaft ankurbeln

Österreichs Wirtschaft 12. Jahr in Folge besser als EU- Schnitt – ÖVP will Unternehmen stärken und Arbeitsplätze schaffen

Wien, 10. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Österreich hat die Krise gut gemeistert. Unsere Wirtschaft ist das 12. Jahr in Folge besser als der EU-Schnitt. Darauf werden wir uns aber nicht ausruhen. Daher müssen wir rasch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen stärken und mit frischem Unternehmergeist die Wirtschaft ankurbeln", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, zum heute von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Finanzministerin Maria Fekter präsentierten Wirtschaftsbericht. Darin kommen zahlreiche Experten zum Schluss, dass Österreich bei Wirtschaftswachstum, Arbeitsplatzschaffung und Schuldenabbau auf einem guten Weg ist. "Bei der Beschäftigung sind wir schon jetzt Europameister. Und sie nimmt trotz der aktuellen Insolvenzen weiter zu", so Steindl, der die Konjunktur weiter ankurbeln will: "Wir müssen die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket rasch umsetzen. Wir wollen mehr Unternehmergeist – wie durch die GmbH Neu -, eine Re-Industrialisierung und die Betriebe bei der Internationalisierung und beim Export besser unterstützen. In Forschung und Entwicklung müssen wir die Unternehmer besser fördern, denn das sind die Bereiche der Zukunft." ****

Neuen Steuern und Belastungen für Unternehmen erteilt Steindl eine klare Absage: "Wir müssen die Unternehmen entlasten und nicht weiter belasten. Vermögens- und Eigentumssteuern sind Gift für alle Unternehmer, vor allem die Klein- und Mittelbetriebe, die das Triebrad unserer Wirtschaft sind." Deshalb, so Steindl abschließend, "will die ÖVP ein starker Partner für die Wirtschaft sein und die Unternehmen stärken, damit sie gerade für junge Menschen noch mehr Arbeitsplätze anbieten können. Unternehmer schaffen Arbeitsplätze und die Politik muss sie dabei unterstützen."

