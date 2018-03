Haubner: Wirtschaftsbericht zeigt den österreichischen Weg für erfolgreiche Wirtschaftspolitik

Starke Wirtschaft braucht starke Unternehmen - Attraktive Rahmenbedingungen schaffen und Innovationskraft fördern - Keine neuen Belastungen sondern gezielte Wachstumsimpulse

Wien, 10. Juli 2013 (ÖVP-PK) "Der aktuelle Wirtschaftsbericht ist eine neuerliche Bestätigung dafür, dass wir auf dem besseren Weg sind. Trotz Konjunkturflaute nimmt die Beschäftigung in Österreich stetig zu. Mit derzeit 4,7 Prozent können wir nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote in der gesamten EU

verzeichnen. Dieser Erfolg ist nur unter Rahmenbedingungen möglich, die den Unternehmen ermöglichen das zu tun, was sie am besten können: Arbeitsplätze schaffen, Wachstum erwirtschaften und Wohlstand sichern. Daher gilt es weiterhin Belastungsideen à la Faymann-Steuern und ÖGB-Leitantrag zu verhindern und stattdessen gezielte Impulse für Wirtschaft und Beschäftigung zu setzen. Denn eine starke Wirtschaft braucht starke Unternehmen", kommentiert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, ÖVP-Abgeordneter Peter Haubner den heute von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentierten Wirtschaftsbericht. ****

"Der Wirtschaftsbericht zeigt zudem auf, dass Unternehmen, die sich intensiv im Bereich Forschung und Entwicklung einsetzen, ein drei Mal so hohes Beschäftigungswachstum verzeichnen wie F&E schwache Unternehmen- auch in Krisenzeiten. Das unterstreicht die Notwendigkeit der Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen für mehr Forschung und Entwicklung in den heimischen Betrieben. Denn Innovationskraft macht Unternehmen erfolgreich und ermöglicht zahlreichen österreichischen Unternehmen auch international mit ihrer Technologieführerschaft zu punkten. Für die heimischen Betriebe haben wir daher bereits zwei wesentliche Schritte gesetzt. Zum einen wurde die Forschungsprämie für alle Unternehmen von acht auf zehn Prozent erhöht, zum anderen wurde der Deckel für Auftragsforschung angehoben, was insbesondere für KMU, die meist keine eigene Forschungsabteilung finanzieren können, ein wichtiger Schritt ist. Mit gezielten Impulsen wie diesen steigern wir durch das erhöhte Potential für Fortschritte in Forschung und Entwicklung schlussendlich die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Betriebe", ergänzt Haubner abschließend.

