ORF Ö1-Mittagsjournal vom Mi, 10.7.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Rainer Schultheis

Wieviele Ärzte braucht Österreich? - Martin Haidinger

JP-Trailer: Im Sommergespräch (1): Reinhold Schmidt - Astrid Plank Rechnungshof-Bilanz zu PädagogInnen-Einsatz - Stefan Kappacher Arbeitsmarktexperte Herbert Walter zu dzt. Lage und Schaffung von Jobs via Politik - Barbara Battisti

Lopatka zu Snowden - Wolfgang Werth

Ägypten benötigt finanzielle Unterstützung - Katharina Wagner Marokko: Regierung zerbricht - Karin Koller

Sebastian Sons zu Rolle Ägyptens in Nordafrika/Arabien - Hubert Arnim-Ellissen

Sektionschef f.Strafvollzug im Justizministerium, Michael Schwanda zu Vorwürfen - Barbara Reichmann

Justizsprecher zu derzeitiger Problematik in Gefängnissen - Peter Daser

Faymann zu Gefängnis-Problematik - Peter Daser

Interview Direktorin Jugendstrafanstalt Gerasdorf - Barbara Gansfuss Wirtschaftsbericht Ö 2013 - Paul Schiefer

EU zu Abwicklung bei Pleitebanken - Cornelia Primosch

Italien: Berlusconi-Urteil und Folgen - Barbara Ladinser Zugexplosion Quebec: Details - Fabio Polly

Film: "Das Glück der großen Dinge" - Wolfgang Popp

Wetter - Rainer Schultheis

Nachrichten - Andreas Lechner

Englische Nachrichten - Joana King

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Moderation: Arnim-Ellissen Hubert

Regie: Wittmann Wolfgang

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447