Lichtenecker: Österreich mit gezielten Investitionen in Forschung, Innovation und Grüne Arbeitsplätze für Zukunft fit machen

Grüne: Regierung verschläft Chancen und notwendige Strukturreformen für KMU und EPU

Wien (OTS) - "Unser Ziel muss es sein, Österreich fit für die Zukunft zu machen. Dafür braucht es ein innovatives Umfeld für UnternehmerInnen und sinnvolle Strukturreformen. Auch Zukunftsinvestitionen in eine moderne nachhaltige Energieinfrastruktur, in Klima- und Umweltschutz und in Forschung und Innovation müssen vorangetrieben werden", sagt Ruperta Lichtenecker, Wirtschafts- und Innovationssprecherin der Grünen.

"Die führenden Wirtschaftsrankings des Jahres 2013 zeigen zum wiederholten Male auf, dass Österreich bei Innovation und Wettbewerbsfähigkeit immer mehr an Boden verliert. Ob im 'Innovation Union Scoreboard' der Europäischen Union, dem internationalen 'Global Innovation Index' oder aber auch dem Index des 'World Competitiveness Yearbook'. Sie alle zeigen seit Jahren in die gleiche Richtung:

Österreich droht im Mittelmaß zu versinken und das gefährdet Arbeitsplätze. Das ist ein sehr bedenklicher Trend, den wir mit gezielten Zukunftsinvestitionen stoppen müssen, denn nur wer heute in Forschung, Innovation und Bildung investiert, stellt die Weichen für die Arbeitsplätze von morgen", betont die Wirtschaftssprecherin der Grünen.

"Zudem behindert die fehlende Reformbereitschaft der rot-schwarzen Regierung die österreichische Wirtschaft, insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), sowie die vielen Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Wichtige Reformen müssen endlich angepackt werden: KMU und EPU brauchen ein gutes Umfeld, um erfolgreich zu sein. Dazu braucht es Modelle die die Finanzierung der Wirtschaft sichern, faire soziale Rahmenbedingungen und die Gewerbeordnung muss endlich modernisiert werden", sagt die Wirtschaftssprecherin der Grünen.

