Leitl zu Wirtschaftsbericht: Jetzt richtige Maßnahmen für mehr Wettbewerbsfähigkeit setzen!

Internationalisierungs- und Jungunternehmeroffensive wertvolle Maßnahmen - mehr bei Innovationen und Investitionen tun

Wien (OTS/PWK524) - "Der Wirtschaftsbericht der Regierung zeigt, dass schon viel von Seiten der Koalition unternommen wurde, um den Standort Österreich und die heimischen Arbeitsplätze zu sichern", kommentierte heute, Mittwoch, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl, den neu präsentierten Wirtschaftsbericht 2013. So finden sich mit der Internationalisierungsoffensive des Wirtschaftsministeriums, die nun den Fokus auf den Export in neue Märkte insbesondere Fernmärkte legt, oder den Neuerungen im Unternehmensgründerbereich mit der GmbH-Reform und der Jungunternehmeroffensive "sehr wertvolle Maßnahmen". Auch das Baupaket nach der Alpine-Insolvenz war eine richtige Maßnahme zur richtigen Zeit.

"Wünschenswert und hoch an der Zeit ist es nun, die Anstrengungen im Innovationsbereich deutlich zu erhöhen. Die Wirtschaft drängt, so wie WIFO-Chef Karl Aiginger, auf eine rasche Umsetzung und ordentliche Dotierung der FTI-Strategie des Bundes. Der angekündigte Innovationsturbo muss rasch zünden", betonte Leitl. Österreich dürfe sich nicht damit begnügen, sich auch im fünften Krisenjahr gut zu behaupten, sondern müsse selbständig Antworten auf die Herausforderungen am heimischen Standort finden. Die Budgetkonsolidierung müsse dabei stets im Auge behalten werden.

Probleme ortet der WKÖ-Präsident etwa im stagnierenden Investitionsverhalten der Unternehmen. Die Investitionserwartungen der Betriebe sind überwiegend negativ, 36 Prozent der planen in den nächsten 12 Monaten, Neuinvestitionen aufzuschieben oder zu streichen. "Das muss uns ein echtes Alarmsignal sein", so Leitl, der in diesem Zusammenhang ein Impulspaket für mehr Investitionen fordert. Dieses sollte u.a. die Einführung einer degressiven Abschreibung oder einen Sanierungsbonus für handwerkliche Arbeiten beinhalten. Im Innovationsbereich könnte eine weitere Anhebung der Forschungsprämie von derzeit 10 Prozent etwa für den Bereich erneuerbare Energien und Umwelttechnologie dafür sorgen, dass Österreich in Zukunftsbereichen Boden gut machen kann, forderte der WKÖ-Präsident.

"Wir müssen unseren Standort nachhaltig in die Lage versetzen, gute Nachrichten zu schreiben. Hierfür sind massive Anstrengungen nötig, die wir nicht auf die lange Bank schieben dürfen. Konjunktur ankurbeln, positive Stimmung erzeugen und damit den Boden für Unternehmenswachstum und Arbeitsplatzplus aufzubereiten, muss unser Ziel sein. Denn dies entlastet das Budget und schafft wiederum Spielraum für Zukunftsinvestitionen. Die österreichischen Unternehmen dürfen aber durch neue Steuern und Abgaben etwa durch Eigentumssteuern nicht weiter belastet werden. Das wäre Gift für Wachstum und Arbeitsplätze", so Leitl abschließend: "Österreich ist im EU-Vergleich gut. Wir können aber mit den richtigen Maßnahmen, mit einem Konjunktur-Impuls-Programm und entsprechenden Strukturreformen etwa bei Pensionen oder Bürokratie noch besser sein." (us)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: T:(+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse