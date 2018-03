Steinhauser: Wiedererrichtung des Jugendgerichtshofs alleine ist zu wenig

Grüne: Im Mittelpunkt muss Haftvermeidung und Alternativen zur Haft stehen

Wien (OTS) - "So wichtig die Wiedererrichtung eines Jugendgerichtshofs in Wien auch ist, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das alleine zu wenig ist. Bei straffälligen Jugendlichen soll Haft oder Untersuchungshaft nur das allerletzte Mittel sein, wenn es keine alternativen Mittel gibt. So sind in der Schweiz beispielsweise nur halb so viele Jugendliche wie in Österreich inhaftiert, ohne dass die Schweiz deshalb ein unsicheres Land wäre", sagt Albert Steinhauser, Justizsprecher der Grünen.

Im Mittelpunkt müssen daher Haftvermeidung und Alternativen zur Haft stehen. "Es darf nicht übersehen werden, dass die Haft bei Jugendlichen in der Regel eine Resozialisierung nicht erleichtert sondern eher erschwert. Darüber hinaus braucht es insgesamt mehr budgetäre Mittel für den Strafvollzug", sagt Steinhauser.

