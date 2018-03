Aviso - 15. Juli: LAbg. Barbara Novak eröffnet "Raum zum Lernen" für Asylwerber

Die Junge Volkshilfe weiht die neue Bildungswerkstatt im Flüchtlingsquartier Geigergasse ein

Wien (OTS) - Um einen Ort für Aus- und Weiterbildung von Asylwerbern zu schaffen, richtete die Junge Volkshilfe den sogenannten "Raum zum Lernen" im Flüchtlingsquartier Geigergasse 1050 Wien ein. Die Eröffnung der neuen Bildungswerkstätte übernimmt LAbg. Barbara Novak am 15.07 um 13:30 Uhr, die nicht zuletzt als Vorstandsmitglied in der Volkshilfe Wien weiß, wie es um jugendliche AsylwerberInnen steht:

"Ihr Leben ist von sozialer Isolation und Beschäftigungslosigkeit gekennzeichnet. Umso wichtiger sind Einrichtungen wie die Junge Volkshilfe, die diesen Menschen helfen, in einer modernen Gesellschaft Fuß zu fassen."

Um die Jugendlichen in ihrem schwierigen Alltag zu unterstützen, veranstaltet die Junge Volkshilfe regelmäßig Aktivitäten für die Bewohner des Flüchtlingsquartiers Geigergasse und richtet nun eine Bildungswerkstatt für sie ein. Diese soll dazu genutzt werden, den Jugendlichen einen Ort für Bildung zur Verfügung zu stellen, in dem gemeinsam und auf kreative Weise Lerninhalte vermittelt und Deutschkenntnisse vertieft werden sollen. "In den Räumlichkeiten sind PC-Stationen mit Internetverbindung eingerichtet, damit die Jugendlichen ohne soziale Barrieren Zugang zu Information und damit auch zu Bildung haben - was entscheidend für die Zukunft dieser Menschen ist," erklärt Barbara Novak in ihrer Funktion als Vereinsvorsitzende des Wiener Bildungsservers. Nicht nur die technische Möglichkeit, sondern auch die Fähigkeit einen Computer mit Internet bedienen zu können, erhöhen die Chancen auf einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz.

Dank an die Junge Volkshilfe für ihren Einsatz

Ziel ist es, die jungen Asylwerber von ihrem trostlosen Alltag abzulenken und mit ihnen einige schöne Stunden zu verbringen. Dies fördert nicht nur das Bewusstsein für ihre Bedürfnisse, sondern ermöglicht eine bessere soziale Integration sowie den Austausch unterschiedlicher Kulturen und Meinungen. "Ich weiß, wie schwer es ist, diese soziale Verantwortung zu übernehmen, daher bedanke ich mich sehr bei der Jungen Volkshilfe für ihren Einsatz. Sie versuchen täglich, junge Menschen aus ihrer Perspektivlosigkeit herauszuholen und ihnen ein Fünkchen Hoffnung auf ein besseres Leben zu schenken", Barbara Novak ist dafür dankbar. Ein besonderes Dankeschön gilt auch Herrn Günther Triembacher, Vizepräsident und Activities-Beauftragter des LIONS-Clubs Wien Belvedere, der viele Aktionen der Jungen Volkshilfe finanziell und mit persönlichem Einsatz unterstützt.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen zur

Eröffnung des "Raum zum Lernen" durch LAbg. Barbara Novak



Datum: 15.7.2013, um 13:30 Uhr



Ort:

Geigergasse 5-9, 1050 Wien



