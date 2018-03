SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Faymann und Bundesgeschäftsführer Darabos eröffnen SPÖ-Wahlzentrale

Darabos und Faymann: SPÖ gemeinsam zur Nummer eins machen

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ hat ihre Wahlkampfzentrale in der Löwelstraße heute, 81 Tage vor der Nationalratswahl, offiziell eröffnet. Zur Präsentation durch SPÖ-Vorsitzenden, Bundeskanzler Werner Faymann und SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Norbert Darabos kamen u.a. auch Bildungsministerin Claudia Schmied, Verteidigungsminister Gerald Klug und Finanzstaatssekretär Andreas Schieder. "Ich bin stolz, dass die Wahlzentrale in der Löwelstraße, dem Herzstück der Sozialdemokratie, beheimatet ist", betonte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Darabos in seinem Statement bei der Präsentation. Bis zum Wahltag am 29. September werde man hier gemeinsam "die Sozialdemokratie stärken und zur Nummer eins machen. Das ist unsere Aufgabe". SPÖ-Vorsitzender, Kanzler Faymann sagte: "Unser Ziel für den 29. September ist klar: Wir kämpfen dafür, wieder Erster zu werden. Wir kämpfen dafür, dass die Sozialdemokratie die bestimmende und treibende Kraft in dieser Republik bleibt." ****

"Wir leben in einer Zeit, in der fünf Millionen Jugendliche in Europa keine Arbeit haben. Die Sozialdemokratie hat Arbeit und Beschäftigung zum Hauptthema, und das wird es auch in den nächsten fünf Jahren bleiben", betonte der Bundeskanzler. Hauptaufgabe der SPÖ sei es, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Im Zuge seiner Termine in den Bundesländern und bei den vielen Gelegenheiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, "spüre ich, dass die Stimmung gut ist; dass der Sozialdemokratie viele Leute vertrauen und zutrauen, Österreich auch in den nächsten fünf Jahren gut durch die Krise zu steuern", sagte Faymann.

Die Wahlkampfzentrale wurde eingerichtet, um die Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wahlkampf effizient und die Wege möglichst kurz zu gestalten. Insgesamt 40 Personen werden bis zum Endausbau in der Zentrale arbeiten. Die Zentrale beheimatet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Presse und Kommunikation, Recherche und Analyse, die Organisationsabteilung, die Foto-, Web- und Social Media-Redaktion sowie die Kommunikationsleitung. "Also alles, was man für einen erfolgreichen Wahlkampf braucht", sagte Darabos.

