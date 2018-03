Wirtschaftsbericht: BZÖ-Bucher: "Regierung hat fünf Jahre lang selig geschlafen"

BZÖ-Chef bot Spindelegger an, gemeinsam Sondersitzungen einzuberufen, um eine Steuerbremse zu installieren

Wien (OTS) - "Seit fünf Jahren befindet sich diese Bundesregierung schon auf einem Laufband und erst jetzt kommen SPÖ und ÖVP aber drauf, den Strom einzuschalten. SPÖ und ÖVP haben fünf Jahre lang selig geschlafen". Mit diesen Worten kommentierte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher bei einer Pressekonferenz den Wirtschaftsbericht der Regierung. "Nach fünf Jahren endlich Initiativen zu setzen, ist reichlich spät, denn die Auswirkungen sind fatal", kritisierte Bucher weiter.

"Die Schulden der insolventen Unternehmen und auch die Zahl der Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen tätig waren, sind im ersten Halbjahr 2013 exorbitant gestiegen. Auch größere Unternehmen werden durch diese Wirtschaftskrise erfasst", so Bucher, der den Rückgang bei den offenen Stellen um 14 Prozent gegenüber dem letzten Jahr scharf kritisierte. "Viele Arbeitslose haben daher keine Aussicht, eine Anstellung zu bekommen. Das ist das Besorgniserregende an der Gesamtsituation der österreichischen Wirtschaft", stellte Bucher fest.

"Die Rezession ist das Thema Nummer eins und ist daher ernst zu nehmen. Österreich verliert an Attraktivität und Innovationskraft und das ist ein Spiegelbild für den Istzustand der österreichischen Wirtschaft. Österreich investiert viel zu wenig in die Zukunft, wie etwa in Forschung und Innovation, denn die Regierung macht nur leere Versprechungen", meinte Bucher.

"Ich habe daher ÖVP-Chef Spindelegger angeboten, gemeinsam Sondersitzungen einzuberufen, um eine Steuerbremse zu installieren. Wenn es Spindelegger ernst meint, dann kann die ÖVP mit uns jederzeit eine derartige Sitzung einberufen. Wir bekommen sicher eine Mehrheit für einen Steuer- und Abgabendeckel - auch im Verfassungsrang", betonte Bucher und weiter: "Die beste Wirtschaftsinitiative, die es überhaupt für unser Land gibt, ist eine Steuersenkung. Das ist das wirkungsvollste Instrument, mit dem man am besten dieser Wirtschaftskrise begegnen kann. Eine Steuersenkung mit einer Verwaltungsreform muss einfach in Österreich angegangen werden."

Auch müsse den Unternehmen Betriebsmittelkredite zur Verfügung gestellt werden, wir bräuchten einen Handwerkerbonus, es müsse endlich eine Betriebsansiedelungsoffensive gestartet werden und eine Arbeitsmarktreifeprüfung solle es nach Pflichtschulende geben - wir bräuchten daher eine mittlere Reifeprüfung. "Auch diese Vorschläge hat das BZÖ schon vor Monaten gemacht", stellte Bucher abschließend klar.

