Kogler zur Präsentation des Wirtschaftsberichtes: Regierung ohne Innovationskraft

Kritik an Fekters ideologiegetriebenem Wahlkampfkauderwelsch

Wien (OTS) - "Es stimmt schon, dass Österreichs Wirtschaftsdaten im Vergleich zu anderen europäischen Staaten besser liegen, aber Österreich lebt derzeit hauptsächlich vom Speck in der Kammer und nicht durch Innovation und vorrausschauende Entscheidungen", kritisiert der stv. Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, anlässlich der heutigen Präsentation des Wirtschaftsberichts der Regierung. "Die Regierung will offensichtlich weitermachen wie bisher und lässt innovative Ansätze, Österreichs Wirtschaft auf neue, nachhaltige Beine zu stellen, vermissen."

Scharfe Kritik übt Kogler insbesondere am heutigen Auftritt von ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter, die die Regierungsbühne vor allem missbraucht hat, um den Koalitionspartner mit ideologiegetriebenem Wahlkampfkauderwelsch zu attackieren während ihre eigenen Ankündigungen im Steuerbereich immer weiter von den OECD-Vorgaben abweichen. Aus Sicht der Grünen braucht es einen grundlegenden und vor allem ökologischen Wandel in der Wirtschaftspolitik: "Korruption und Misswirtschaft, durch die Milliarden versenkt wurden, müssen endlich abgestellt werden, um Spielräume für Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung und Klimaschutz zu eröffnen und so in den nächsten Jahren viele neue zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen", sagt Kogler.

