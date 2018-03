"Von Athlet bis Zirkus" - Karlheinz Töchterle grub mit 120 Kindern nach Wortwurzeln

Wissenschafts- und Forschungsminister hielt Vorlesung an der KinderuniWien

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle hielt heute Vormittag eine Vorlesung an der KinderuniWien. Unter dem Titel "Super, Mega-Hype und ultracool - woher Wörter kommen und was sie eigentlich bedeuten" grub der Altphilologe Töchterle mit 120 Kindern nach Wortwurzeln und leitete Begriffe aus der täglichen Sprache her. Ob "Apotheke", "Disco", "Jalousie", "Zirkus", "ultra" oder "hyper" - in unserer Alltags- und auch Jugendsprache finden sich Wörter aus dem Altgriechischen oder auch Lateinischen. "Auch wenn diese beiden Sprachen kaum noch gesprochen werden - sie haben seit über zweitausend Jahren unsere Sprache beeinflusst", so der Minister, der selbst über Jahrzehnte an Universitäten lehrte. Im Anschluss trug der Minister den Kindern den Stempel in ihren Kinderuniausweis ein.

Die "Kinderunis" werden vom Wissenschafts-und Forschungsministerium seit 2004 gefördert und freuen sich seit ihrem Bestehen ständig wachsender Beliebtheit. Diesen Sommer werden Angebote an 15 Standorten gefördert. Insgesamt wendet das BMWF heuer für die Kinderunis rund 500.000 Euro auf. Ziel ist es, die Faszination und Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Wissenschaft und Forschung zu wecken und gezielt zu fördern. Die Kinderuni Wien zählt europaweit zu den größten Kinderunis und nimmt eine Vorreiterrolle ein.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

mailto: elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at