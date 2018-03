REWE International AG übergibt Caritas 350.000,- Euro für benachteiligte Menschen

Wien (OTS) - REWE International AG unterstützt gemeinsam mit der Caritas arbeitslose Jugendliche in Österreich und benachteiligte Erntehelfer in Südspanien mit 350.000 Euro. Diesen Betrag überreichte Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender REWE International AG, dem Präsidenten der Caritas Österreich, Franz Küberl. Damit werden die CARITAS- Jugendbeschäftigungsprojekte marktplatz in Wien und tagwerk in Graz sowie das El Cedies - Tageszentrum für soziale Notfälle in Südspanien unterstützt. Seit 2010 hat die Caritas in Österreich rund 220 junge Menschen und in Spanien über 7.300 sogenannte migrant-worker betreut.

"Wir wollen Konsumenten neue Impulse für einen umwelt- und sozial-verträglichen Konsum geben und Produkte mit nachhaltigem Mehrwert forcieren. Das tun wir unter anderem mit unserem Nachhaltigkeitsprogramm PRO PLANET. Dazu gehört für uns aber auch die Unterstützung von konkreten Projekten, die die sozialen Bedingungen rund um die Herstellung von Produkten verbessern und wertvolle Beschäftigungsimpulse setzen." begründet Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der REWE International AG, das Engagement.

"Im südspanischen Erdbeerland rund um Palos der la Frontera leben viele ArbeiterInnen oft unter menschenunwürdigen Bedingungen. Unter ihnen sind WanderarbeiterInnen und Flüchtlinge aus Afrika, aber auch Menschen aus osteuropäischen Ländern, die hoffen, auf den Plantagen Arbeit zu finden. Im Tageszentrum EL Cedies erhalten die teilweise traumatisierten Menschen soziale Betreuung und rechtliche Beratung. Spanisch- und Computerkurse helfen, ihre Chancen auf eine bessere Zukunft zu erhöhen. 2013 wurde ein neues Pilotprojekt gestartet: In den Obst- und Gemüseanbaugebieten in Murcia, Sevilla, Huelva und Valencia werden Informationsveranstaltungen für migrant-worker und Produzenten abgehalten, mit dem Ziel, beide Seiten über die Rechtslage von ErntehelferInnen in Spanien zu informieren", bezeichnet Caritas-Präsident Franz Küberl dieses Projekt als gelungenen Brückenschlag zwischen ProduzentInnen und ArbeiterInnen. REWE unterstützt auch zwei Projekte in Österreich, durch die junge, arbeitslose Menschen näher an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Durch kreative Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Herstellung von trendigen Taschen aus Recyclingmaterial lernen sie, Arbeitsaufträge verlässlich zu bewältigen. So sollen die Chancen der Jugendlichen, einen regulären Arbeitsplatz zu finden, erhöht werden. Küberl:

"Insgesamt wurden seit 2010 in Österreich rund 220 junge Menschen und in Spanien über 7.300 ArbeiterInnen unterstützt."

Im Jahr 2010 hat REWE International AG, beraten von den Kooperationspartnern Caritas und GLOBAL 2000, im Zuge der REWE Group Nachhaltigkeitsstrategie ein System zur Nachhaltigkeits-Bewertung von Obst und Gemüse entwickelt. Mit dem PRO PLANET Label werden seither jene Produkte gekennzeichnet, die die Umwelt und Gesellschaft während ihrer Herstellung, Verarbeitung oder Verwendung deutlich weniger belasten - und die die Freigabe vom PRO PLANET Beirat erhalten haben. Gestartet wurde 2010 mit österreichischen Erdbeeren von ausgewählten Produzenten - heute gibt es schon mehr als 100 Produkte - auch solche außerhalb der Warengruppe Obst & Gemüse -, die mit dem Label ausgezeichnet wurden.

Rückfragen & Kontakt:

Margit, Draxl Pressesprecherin

Caritas Österreich

Tel: +43 1 488 31 417, E-Mail: margit.draxl @ caritas-austria.at



Mag. Ines Schurin, Pressesprecherin und Leiterin Media Relations

REWE International AG

Straße 3, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 2236 600 5261, E-Mail: i.schurin @ rewe-group.at