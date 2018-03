Hundstorfer zum Wirtschaftsbericht 2013: Wirtschaftslage stabil - Investitionen in Ausbildung und Qualifizierung weiter vorantreiben

Konjunkturpaket 2013 setzt wichtige Impulse für Wachstum und Beschäftigung

Wien (OTS/BMASK) - "Seit 2009 sind in Österreich 140.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden und auch heuer werden in Österreich, dem Land mit der EU-weit geringsten Arbeitslosenquote, weitere 20.000 Arbeitsplätze hinzukommen. Trotz dieser relativ stabilen wirtschaftlichen Lage dürfen wir uns aber nicht auf den bisherigen Errungenschaften ausruhen, sondern müssen weiterhin verstärkt in Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen investieren. 2015 darf es niemanden mehr geben, der nach dem Pflichtschulabschluss keine weitere Ausbildung beginnt", betonte Sozialminister Rudolf Hundstorfer im Zuge der heutigen Präsentation des Wirtschaftsberichtes 2013 gemeinsam mit Infrastrukturministerin Bures, Finanzministerin Fekter und Wirtschaftsminister Mitterlehner in der Wiener Aula der Wissenschaften. Der jährlich vom Wirtschaftsministerium koordinierte und in Zusammenarbeit mit allen Bundesressorts erstellte Wirtschaftsbericht Österreich zeigt, dass es die österreichische Bundesregierung trotz internationaler Finanzkrise geschafft hat, die stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten und auch weiter auszubauen. Im direkten Vergleich mit anderen EU-Ländern bleiben die Wirtschaftsentwicklung, das Wachstum und die Beschäftigung in Österreich relativ stabil. In Sachen Jugendbeschäftigung nimmt das Land sogar europaweit eine Vorreiterrolle ein.

"Wirtschaftswachstum ist für mich kein Selbstzweck. Ziel unserer Politik ist und bleibt, allen Menschen in Österreich eine gesicherte Existenz auf Grundlage eines ausreichenden Erwerbseinkommens zu ermöglichen. Der Anstieg der Konkursfälle zeigt sehr deutlich, wie wichtig maßgeschneiderte Programme für eine aktive Arbeitsmarktpolitik und kluge Investitionen in einen aktivierenden, vorsorgenden Sozialstaat sind. Mit dem Ende Juni beschlossenen Konjunkturpaket greifen wir Österreichs Wirtschaft daher verstärkt unter die Arme. Rund 1,6 Milliarden Euro werden in den kommenden Jahren in konjunkturbelebende Maßnahmen investiert, wodurch alleine im Wohnbau zigtausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden", so der Sozialminister.

Während der wirtschaftliche Aufholbedarf vieler EU-Länder immer größer und der finanzielle Spielraum hingegen immer kleiner wurde, hat Österreich rasch neue Maßnahmen zur Ankurbelung der Beschäftigung und zur Verbesserung des Ausbildungssystems entwickelt und verstärkt. Die Lehrlingsförderung wurde mit genauerem Blick auf die Qualität der Ausbildung reformiert. Im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit nimmt Österreich europaweit eine wichtige Vorbildfunktion ein.

"Es erfüllt mich mit Stolz, dass unsere Ausbildungsgarantie mittlerweile ein Exportartikel innerhalb der EU ist. Mit dem 6 Milliarden Euro schweren Maßnahmenpaket für 2014 und 2015 und der Einführung eines dualen Ausbildungssystems hat die EU nun den richtigen Weg eingeschlagen. Angesichts der schwierigen internationalen Rahmenbedingungen werden wir auch in Österreich die Qualifizierungs- und Bildungsprogramme weiter forcieren, um insbesondere die Risikogruppe der Jugendlichen, Frauen und älteren ArbeitnehmerInnen bei ihrem Einstieg bzw. Wiedereinstieg ins Erwerbsleben bestmöglich zu unterstützen. Hier sind die Wirtschaft, die Gesellschaft, aber auch die Betroffenen selbst gefordert, das Potential älterer Menschen für Österreichs Wirtschaft zu erkennen und zu fördern. Jüngste Zahlen zeigen, dass die Pensionsreformen greifen und die getroffenen Maßnahmen gegen einen frühzeitigen Pensionsantritt zeigen ihre ersten positiven Auswirkungen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 verzeichnen wir im ersten Halbjahr des heurigen Jahres 13,5 Prozent weniger Anträge bei den Invaliditätspensionen und um 12,3 Prozent weniger Zuerkennungen. Ältere ArbeitnehmerInnen länger und gesünder im Erwerbsleben zu halten, darin müssen wir jetzt weiter investieren", so Hundstorfer abschließend.

