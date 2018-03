Worldhotels freut sich über 31 neue Hotels im ersten Halbjahr

Frankfurt (ots) - Worldhotels, eine der führenden Gruppen für unabhängige Hotels, freut sich über ein erfolgreiches erstes Halbjahr mit 31 neuen Hotels und 6.000 zusätzlichen Zimmern. Die Neuzugänge befinden sich in wichtigen Destinationen und zählen zu den exklusivsten Luxushotels und Resorts weltweit.

Wie begehrt die Zugehörigkeit zu Worldhotels ist, zeigt die Zahl der von Januar bis Juni 2013 eingegangenen Bewerbungen: 186 Hotels haben sich um die Aufnahme in das Worldhotels-Portfolio bemüht. Der relativ geringe Prozentsatz an akzeptierten Bewerbungen zeigt, dass Worldhotels bei der Auswahl genauestens auf die Einhaltung seiner Qualitätsstandards achtet. Unter den Neuzugängen, die es ins Worldhotels-Portfolio geschafft haben, befinden sich 17 Hotels in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, drei in Nord- und Südamerika und elf in der Region Asien-Pazifik.

"Unsere Strategie für dieses Jahr ist es, unser Portfolio mit fast 500 Hotels in 250 Destinationen weltweit um einzigartige Hotels in neuen Destinationen zu erweitern. Wir glauben daran, dass keine zwei Plätze in der Welt gleich sind und möchten, dass unsere Hotels dies widerspiegeln", kommentiert Robert Hornman, Managing Director bei Worldhotels.

Die Gruppe ist insbesondere stolz drauf, die Expansion des eigenen Soft Franchise-Modells mit der Aufnahme von sechs Markenhotels vorangetrieben zu haben. Worldhotels' Soft Franchising wurde im Jahr 2010 als eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Franchising-Konzepten lanciert und zählt mittlerweile 21 Markenhotels weltweit mit einem Inventar vom 5.000 Zimmern. Viele der neuen Worldhotels befinden sich in dem Wachstumsmarkt China.

"Wir haben viel in Zukunftsmärkte, insbesondere in China, investiert und freuen uns, dass sich unsere Bemühungen auszahlen", erläutert Roland Jegge, Wordhotels' Executive Vice President Asia Pacific. "Markenhotels in Schlüsseldestinationen wie Shanghai, Suzhou und Wuxi stärken unsere Position in diesem wettbewerbsumkämpften Markt."

Worldhotels sieht auch der zweiten Jahreshälfte positiv entgegen und erwartet in den kommenden Monaten zahlreiche weitere Hotels in Asien und Europa.

