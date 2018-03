ÖGB zu Wirtschaftsbericht: Investieren in Bildung, Infrastruktur, Industrie

Restriktive Fiskalpolitik hat die Krise in Europa verschlimmert

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Entwicklungen um uns herum, aber auch in Österreich selbst, machen deutlich, dass wir rasch gezielte Maßnahmen brauchen, um die Wirtschaft anzukurbeln", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar zum heute präsentieren Wirtschaftsbericht. Erst gestern habe der IWF die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft gedämpft, die Erholung werde an Schwung verlieren, in manchen Ländern deutlich, darunter auch in Deutschland, so der IWF. "Österreichs Wirtschaft ist mit der deutschen eng verbunden, daher muss man schon jetzt Maßnahmen verstärken, die die Wirtschaft in Schwung bringen", sagt Foglar.

Im Europäischen Umfeld sei Österreich zwar noch gut aufgestellt, was Wachstum und die relativ niedrige Arbeitslosenraten betreffe. Foglar:

"Das ist aber kein Grund, sich zurück zu lehnen, wir können uns von Entwicklungen in Europa nicht abkoppeln. Das Investitionspaket, das die Bundesregierung vor wenigen Wochen präsentiert hat, ist ein wichtiger Baustein. Wir brauchen aber auf Dauer eine anspruchsvolle Strategie in der Wirtschafts-, Industrie- und Infrastrukturpolitik. Es wäre ein fataler Fehler, als Antwort auf die europaweiten Probleme der Staatshaushalte mit dem Streichen oder Zurückschrauben von Zukunftsinvestitionen zu reagieren. Österreich hat das bisher nicht getan - das muss auch so bleiben."

Dass immer mehr Ökonomen, auch im heute präsentierten Wirtschaftsbericht, bestätigen, dass die restriktive Fiskalpolitik Europa nicht aus der Krise geführt habe, werde nun hoffentlich zu einem Umdenken führen, so Foglar. "Die Gewerkschaften haben seit Ausbruch der Krise vor einem Kaputtsparen der Staaten gewarnt, und nach fast sechs Jahren hat genau diese Politik die Krise in vielen Staaten verschlimmert. Von steigender Arbeitslosigkeit, wachsender Armut oder auch sozialen Konflikten in den EU-Staaten wird sich Österreich auf Dauer nicht abschotten können. Aus dem Wirtschaftsbericht sollten daher die richtigen Schlüsse gezogen werden: Nur mit Investitionen in Zukunftsbranchen, in Bildung, in Infrastruktur, in die Industrie wird Österreich auch auf längere Sicht seine gute Position behaupten können. Mit Lohnkürzungen, flexiblen Arbeitsmärkten, die nur Verschlechterungen bringen, mit Pensionskürzungen und Einschnitten in Sozialsysteme wird genau das Gegenteil passieren, wie wir an vielen südeuropäischen Staaten sehen können."

Rückfragen & Kontakt:

Nani Kauer, MA



ÖGB-Kommunikation

(01) 53 444 39261

0664 6145 915

www.oegb.at

www.facebook.at/oegb.at