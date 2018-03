SP-Vettermann zu VP-Leeb: Von welcher offenen Baustelle sprechen Sie?

Wien (OTS/SPW-K) - "Der Gratiskindergarten ist eine enorme Entlastung für Familien, was VP-Leeb offensichtlich nicht für wichtig erachtet", so der Wiener SP-Gemeinderat Heinz Vettermann: "In diesem Jahr stehen zudem so viele Plätze wie noch nie zur Verfügung. Nach vier Jahren Gratis-Kindergarten lässt sich in Wien daher eine sehr positive Bilanz ziehen: Die Stadt hält derzeit bei 52.626 Kindergartenplätzen und 19.193 Krippenplätzen im privaten und städtischen Bereich. Zudem wurden seit 2009 rund 1.000 neue PädagogInnen bei der Stadt aufgenommen. Und der Ausbau geht weiter."

Aufgrund der vielen Investitionen habe Wien im Sommer 2012 als erstes und einziges Bundesland das "Barcelona-Ziel" überschritten, ergänzt Vettermann. Diese EU-Vorgabe sieht vor, dass für mindestens 33 Prozent der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze vorhanden sein müssen. Mit 36 Prozent hat Wien dieses Ziel deutlich überschritten. Im Bereich der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren hat Wien das Barcelona-Ziel von 90 Prozent schon längst übererfüllt: Hier hat Wien bereits seit einiger Zeit eine Versorgungsquote von über 100 Prozent, konkret derzeit 103,2 Prozent. Wie wichtig Bildung ist, zeigt sich an den Rekordinvestitionen in die elementare Bildung und Betreuung von Kindern: Im Jahr 2013 werden insgesamt rund 630 Mio Euro in Kindergarten & Co. oder vorschulische Bildung investiert.

Vettermann: "Zudem leistet sich Wien als einziges Bundesland eine zusätzliche Ausbildungsstätte, um hochqualifiziertes Personal auszubilden. Mit den beiden Modellen "Change" und "Pick up" hat Wien bereits 2008 auf den steigenden Bedarf an KindergartenpädagogInnen reagiert." Im Zuge der Ausbildungsoffensive konnte so die Zahl der SchülerInnen und Studierenden an der stadteigenen Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (bakip21) seit 2008 verdoppelt werden.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at