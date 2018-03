Jarolim: Jugendgerichtshof muss wiedererrichtet werden

Wien (OTS/SK) - "Nachdem weitere Missbrauchsfälle an jugendlichen Haftinsassen bekannt wurden, kann wirklich nicht mehr von einem Einzelfall gesprochen werden. Diese erschütternden Missstände im Jugendstrafvollzug müssen gestoppt werden. Wir werden uns in der kommenden Legislaturperiode massiv für die Wiedererrichtung eines Jugendgerichtshofes in Wien einsetzen", betonte SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Gegen den Rat sämtlicher Experten hatte man den Jugendgerichtshof unter Schwarz-Blau aufgelöst, eine Institution, die europaweit Vorzeigecharakter hatte und geringste Rückfallsquoten aufwies. "Für diese politische Fehlentscheidung müssen jetzt Jugendliche büßen, die anstatt eine zweite Chance zu erhalten, schwersten Misshandlungen ausgesetzt sind", ist Jarolim empört.

Am ehemaligen Jugendgerichtshof wurden alle Jugendfälle von Richtern, Psychologen, Sozialarbeitern und Pädagogen zentral und im Team entschieden. Jetzt werden diese Fälle im Straflandesgericht oder den Bezirksgerichten behandelt, wo es keine Jugendgerichtshilfe gebe. Es wäre auch wichtig, dass für jugendliche Straftäter ab 14 Jahren österreichweit eigene Jugendkompetenzzentren eingerichtet werden. "Die Menschenwürde, besonders auch von Jugendlichen, in Haft muss gewährleistet sein. Da braucht es jetzt Maßnahmen und Entscheidungen, das darf nicht in Arbeitsgruppen verschleppt werden", betonte Jarolim. (Schluss) up/sl/mp

