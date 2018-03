NEOS: Antritt zur Nationalratswahl seit gestern fix

Hürde der Unterstützungserklärungen in Wien im Rekordtempo genommen

Wien (OTS) - Während andere langsam mit der Mobilisierung beginnen, ist NEOS schon wieder einen Schritt weiter. Perfekte Organisation und unglaubliches Engagement der NEOS Mitglieder und Freund_innen haben es möglich gemacht: NEOS hat in Wien bereits mit Stichtag 9. Juli mehr als genug Unterstützungserklärungen gesammelt. "Wir haben es geschafft, zum ehestmöglichen Termin 769 gültige Unterstützungserklärungen bei der Wiener Wahlbehörde einzureichen -weit mehr als das notwendige Minimum von 500", freut sich Beate Meinl-Reisinger, NEOS Spitzenkandidatin in Wien, über den Erfolg. Damit ist die erste Hürde in Wien genommen, denn auch die Listen sind nun eingereicht.

Beeindruckende Mobilisierungskraft

Zum Erreichen dieses Etappenziels habe NEOS in den vergangenen Wochen vor allem Mobilisierungskraft und Organisationskompetenz bewiesen. An die 40 Freiwilligen waren seit 29. Juni jeden Tag vor magistratischen Bezirksämtern und haben gesammelt. Bereits seit Anfang Juni sind in Wien 14 Teams von Tür-zu-Tür unterwegs und haben an knapp 10.000 davon geklopft und hunderte Gespräche geführt.

Themen treffen den "Stillstands-Nerv"

Gute Organisation ist wichtig - doch hinter dem Erfolg steckt mehr, beobachtet Meinl-Reisinger: "Es freut uns besonders, dass die Hälfte der Unterstützungserklärungen von uns bis dahin unbekannten Menschen gekommen sind. Jeden Tag sind wir auf der Straße, besuchen die Bürgerinnen und Bürger. Viele begegnen uns mit großen Sympathien. Wir haben offensichtlich mit unseren Themen einen Nerv getroffen. Alle haben den rot-schwarzen Stillstand satt - und freuen sich über einen Farbtupfer auf dem Wahlzettel."

NEOS mit jungem Top-Team in Wien

Wien braucht ein starkes Team: Beate Meinl-Reisinger geht als Spitzenkandidatin ins Rennen. "NEOS ist die nächste Generation. Unser Motto für Wien ist "Deine freie Entscheidung!" - das betrifft zum einen die Wahl selbst, aber auch unsere inhaltliche Positionierung." Auf Platz zwei kandidiert Niko Alm. Der international bekannte Unternehmer und Aktivist setzt sich vor allem für die Stärkung von Unternehmensgründern und Ein-Personen-Unternehmen (EPU) ein: "Das erste, was ich nach einer Unternehmensgründung vom Staat bekomme, ist ein Zahlschein für ein verpflichtendes Inserat in der Wiener Zeitung". Michael Pock besetzt mit Generationengerechtigkeit ein NEOS Kernthema: "Wir müssen aufhören das Geld der zukünftigen Generationen bereits heute zu verprassen", so der stv. LIF Vorsitzende. Claudia Gamon fordert einen großen Bildungsreformwurf anstatt kleiner Reförmchen: " Mit einer Mittleren Reife für alle möchten wir Chancengerechtigkeit herstellen, damit jeder dann später z.B. fähig ist seinen eigenen Arbeitsvertrag zu lesen und zu verstehen.

