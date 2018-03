Mitterlehner zu Wirtschaftsbericht 2013: Leistungskraft der Unternehmen stärken, Wachstum und Beschäftigung sichern

Wirtschaftsminister will Gründerwelle auslösen, Exporte in neue Märkte forcieren und F&E-Investitionen verstärken

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner präsentierte am Mittwoch gemeinsam mit Finanzministerin Maria Fekter, Infrastrukturministerin Doris Bures und Sozialminister Rudolf Hundstorfer den Wirtschaftsbericht Österreich 2013. "Dank starker Unternehmen und guter Rahmenbedingungen liegen wir beim Wachstum heuer schon das zwölfte Jahr in Folge besser als die Eurozone und haben uns eine Rekordbeschäftigung erarbeitet", sagte Mitterlehner in der Aula der Wissenschaften. "Aufgrund der positiven Auftragslage der Betriebe für den Herbst und des wirtschaftlichen Aufholbedarfs in ganz Europa können wir auch für die Zukunft optimistisch sein. Dabei vertraue ich auf die Leistungskraft unserer Betriebe und ihrer Beschäftigten. Um sie zu unterstützen, setzen wir jetzt auf ein richtig dosiertes und weitgehend budgetneutrales Konjunkturpaket, das nicht nur der Bauwirtschaft zugutekommt, sondern durch mehr Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert", so Mitterlehner.

Gleichzeitig betonte Mitterlehner, dass Österreich seine hohe Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der steigenden weltweiten Konkurrenz weiter erhöhen müsse, wobei die dafür notwendigen Reformen möglichst breit von der Gesellschaft mitgetragen werden müssten. "Reformbereitschaft fängt beim Einzelnen an und heißt auch, dass liebgewonnene Dinge überdacht werden müssen", sagte Mitterlehner. "Aufgrund der hartnäckigen Wachstumsschwäche Europas und der Konkurrenz durch andere Weltregionen müssen wir uns auf mehreren Ebenen neu positionieren. Daher wollen wir vor allem den Unternehmergeist fördern, die Internationalisierung verstärken, Forschung und Innovation ankurbeln und eine Re-Industrialisierung einleiten", so Mitterlehner zu den Maßnahmen des Wirtschaftsministeriums. Als wichtige Konjunkturstütze werde zudem der Tourismus auf allen Ebenen unterstützt.

Unternehmensfreundliches Umfeld sichern, Gründerwelle auslösen

Mit Maßnahmen wie der Senkung des Stammkapitals durch die GmbH-Reform und der mit insgesamt 110 Millionen Euro dotierten Jungunternehmeroffensive will Mitterlehner den Unternehmergeist im Land stärken und die Versorgung mit Risikokapital verbessern. "Aufgrund der steigenden Eigenkapitalanforderungen der Banken und des unterentwickelten Risikokapitalmarkts haben es Jungunternehmer derzeit besonders schwer, an langfristige Finanzierungen zu gelangen. Daher wollen wir gerade für Gründer ein starker Partner sein, um mehr Dynamik in die Wirtschaft zu bringen. Wir brauchen eine neue Gründerwelle", sagt Mitterlehner. Als standortschädlich sieht Mitterlehner hingegen den ständigen Ruf nach neuen Steuern und noch mehr Umverteilung. "Wir müssen zu Arbeit und Leistung ermutigen anstatt sie zu bestrafen", so Mitterlehner.

Internationalisierung vorantreiben, Exporte in neue Märkte verstärken

Entscheidender Wachstumsträger für Österreich ist der Export, der heuer laut OECD-Prognose mit 2,1 Prozent drei Mal so stark steigen soll wie in der Eurozone. "Wir sind im dritten Jahr in Folge auf Rekordkurs, weil wir stärker in jene Weltregionen exportieren, die am stärksten wachsen. Diesen positiven Trend müssen wir weiter beschleunigen", so Mitterlehner zur erfolgreichen Diversifikationsstrategie. Gingen 2010 nur 17,9 Prozent der Waren in Länder außerhalb Europas, waren es im Vorjahr schon 19,8 Prozent. Ein Beispiel für die erfolgreiche Expansion in Drittstaaten ist das Unternehmen Saubermacher, das dank der Internationalisierungsoffensive in den Vereinigten Arabischen Emiraten Fuß gefasst hat. Um den Export in Zukunftsmärkte zu unterstützen, stellt das Wirtschaftsministerium 31 Millionen Euro für das Förderprogramm "go international" bereit. Damit soll auch die Zahl der Exporteure von derzeit 44.000 um weitere 4.000 wachsen.

Mit Forschung und Innovation die Zukunft gewinnen

Um die Erschließung neuer Märkte mit neuen Produkten zu forcieren, werden auch Forschungsinvestitionen stärker denn je unterstützt. 2013 sollen die Forschungsausgaben auf den neuen Rekordwert von 8,96 Milliarden Euro steigen. "Forschung macht Unternehmen krisenfester und führt zu mehr Arbeitsplätzen. Je mehr Unternehmen forschen, desto mehr Arbeitsplätze schaffen sie. Das belegen Studien des Wifo und zeigt beispielsweise das Wachstum der Firma Bernecker & Rainer, die seit der Gründung vor etwa 30 Jahren mit sehr hohen Forschungsausgaben, die auch in der Krise 2008/2009 nicht reduziert wurden, auf 2.400 Mitarbeiter gewachsen ist", so Mitterlehner. Immer wichtiger werde dabei die rasche Umsetzung von F&E-Ergebnissen in marktfähige Produkte, wie es bei den von der EU gelobten Best-Practice-Modellen COMET und Christian Doppler Labors passiert. Dort betreiben Hochschulen und Forschungsinstitute gemeinsam mit Unternehmen international renommierte Spitzenforschung.

Industrie stärken, Arbeitsplätze sichern

Als weiteren Schwerpunkt nannte Mitterlehner die Re-Industrialisierung. "Wir liegen mit unserem Industrieanteil deutlich über dem EU-Schnitt von 15,3 Prozent, haben aber trotzdem noch viel Potenzial", so Mitterlehner. "Die Industrie stellt 70 Prozent der F&E-Ausgaben im Unternehmenssektor und ist damit nicht nur Treiber des technischen Fortschritts, sondern auch ein wichtiger Beschäftigungsmotor. Daher müssen wir durch gute Rahmenbedingungen verhindern, dass Industriebetriebe aus Europa abwandern", betont Mitterlehner. Dafür brauche es zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, eine Energie- und Klimapolitik mit Augenmaß sowie starke Anreize für Forschung und Entwicklung.

Über den Wirtschaftsbericht Österreich 2013

Der Wirtschaftsbericht Österreich 2013 wurde unter Federführung des Wirtschaftsministeriums verfasst und steht auf dessen Homepage www.bmwfj.gv.at zum Download zur Verfügung. Wesentliche Beiträge und Informationen kommen insbesondere von Wirtschafts- und Finanzministerium und den weiteren Ressorts der Bundesregierung sowie von der EU-Kommission, OECD, WIFO, IHS und der Bundeswettbewerbsbehörde. Darüber hinaus werden in einem gesonderten Kapitel Analysen von renommierten heimischen Ökonomen aus der Wissenschaft sowie der wichtigsten Banken dargestellt. Auch EU-Kommissar Olli Rehn und OECD-Generalsekretär Angel Gurria haben Gastbeiträge verfasst.

Zusätzlich publiziert das Wirtschaftsministerium mit dem Bericht eine englischsprachige Fachbroschüre, die sich mit "Visions for Economic Policy Coordination in Europe" befasst. Zu Wort kommen darin ökonomische Vordenker und EU-Experten wie Philipp Blond, Fritz Breuss, Daniel Gros, Christian Keuschnigg, Michal Eilfort und Verena Mertins.

