AK Kaske zu Wirtschaftsbericht: Erfolgskurs muss mehr bei den Menschen ankommen

Mehr Investitionen in Bildung notwendig, schärferes Wettbewerbsrecht

Wien (OTS) - Seit 12 Jahren in Folge wächst die Wirtschaft Österreichs schneller als im Euroraum. Österreich hat seit längerem die niedrigste Arbeitslosigkeit in der EU. Und Österreich ist seit kurzem nach Luxemburg das Land mit der höchsten Wirtschaftsleistung pro Kopf.

AK Präsident Rudi Kaske: "Diese Bilanz lässt sich sehen. Aber diese Erfolge kommen nicht bei allen Menschen in Österreich an. Zu viele haben keine Arbeit, die Qualität und Sicherheit vieler Arbeitsplätze lässt zu wünschen übrig, der Arbeitsdruck nimmt zu, der Wohlstand ist ungleich verteilt und für einen zunehmenden Teil der Bevölkerung wird es schwieriger, Wohnen, Essen und Energie zu finanzieren."

Österreichs Wirtschaft kann sich auch nicht von der europaweiten Nachfrageschwäche abkoppeln - was sich zuletzt in gesunkenen Wachstumsaussichten und steigenden Arbeitslosenzahlen niedergeschlagen hat. "Daher sind die vor kurzem beschlossenen, beschäftigungsschaffenden Konjunkturstützungsmaßnahmen der Bundesregierung wichtig", so Kaske. "Sie wirken einerseits einem Anstieg der Arbeitslosigkeit entgegen und andererseits werden mit den zusätzlichen Investitionen in den Wohnbau, dem Ausbau der Kinderbetreuung und der Pflege, wichtige Zukunftsbereiche angegangen."

Die AK verlangt:

+ Mehr Mittel für Beschäftigung

Kaske: "Investitionen in die Pflege und in den sozialen Wohnbau sind dringend notwendig. Mehr Geld muss auch für Ältere, gesundheitlich Beeinträchtigte und zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden." Unternehmen müssen mehr alternsgerechte Arbeitsplätze schaffen. Kaske: "Unternehmen, die diesen Strukturwandel nicht oder nur ungenügend mitmachen, sollen mit empfindlichen finanziellen Nachteilen rechnen müssen, Stichwort Bonus Malus System."

+ Bildung und Weiterbildung forcieren

Kaske: "Zusätzliche Mittel in Milliardenhöhe sind notwendig um den Hochschulsektor und den Fachhochschulsektor in den nächsten Jahren auszubauen."

+ Finanztransaktionssteuer und Vermögenssteuer auf private Vermögen einführen

"Der Beitrag der Haushalte mit großen Vermögen von über einer Million Euro zur Finanzierung des Sozialstaates ist immer noch ungenügend", so Kaske.

+ Ein schärferes Wettbewerbsrecht

Noch immer sind in wichtigen Bereichen die Preise in Österreich höher als in den Nachbarländern. Kaske: "Im Nahrungsmittelbereich hat Österreich laut EUROSTAT die höchsten Preise aller Euroländer. Der von der AK seit Jahren kritisierte "Österreichaufschlag" ist nun auch vor dem Hintergrund verschiedener Verurteilungen von Unternehmen im Nahrungsmittelbereich wegen Preisabsprachen unter einem neuen Licht zu sehen."

