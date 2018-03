ORF SPORT + mit den Highlights von den Finalserien 2013 in der Austrian Volley League und der Handball Liga Austria

Am 11. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 11. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der Austrian-Volley-League-Finalserie 2013 um 20.15 Uhr, von der Handball-Liga-Austria-Finalserie 2013 um 21.30 Uhr und aus 20 Jahren Ennstal Classic um 22.45 Uhr.

Österreichs Volleyball-Meister 2013 heißt SK Posojilnica Aich/Dob. Die Kärntner schlugen in einer ausverkauften JUFA Arena in Bleiburg Titelverteidiger Hypo Tirol mit 3:1 (25:15, 23:25, 25:18, 25:18) und gewannen die Best-of-7-Serie mit 4:3. Damit ist Aich/Dob erstmals Meister. In Bleiburg herrschte Volksfeststimmung pur. Der Start der Kärntner heizte die Stimmung weiter an. Punkt um Punkt erzielten die Gastgeber gegen eine stark ersatzgeschwächte Mannschaft aus Innsbruck, der im vierten Satz auch noch Alex Berger abhandenkam. Er zog sich erneut eine Handverletzung zu. Symptomatisch für das Verletzungspech der Tiroler in der Finalserie. Der erste Satz ging mit 25:15 an die Gastgeber. Im zweiten schlugen die Tiroler zurück, gewannen ihn mit 25:23, die folgenden beiden Durchgänge holte sich Aich/Dob aber zweimal mit 25:18. Sequeira verwandelte mit einem Service gleich den ersten Matchball zum historischen Triumph.

HC Alpla Hard sicherte sich zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die österreichische Handball-Meisterschaft. Die Roten Teufel gewannen das dritte und entscheidende Spiel der HLA-Finalserie in der Sporthalle am See vor 2.500 Fans gegen Cup-Sieger Fivers WAT Margareten 27:25 (13:11) und verteidigten damit erfolgreich ihren Titel. Von Beginn an entwickelte sich zwischen den beiden Liga-Giganten das erwartet emotionale, kämpferische Finale auf hohem Niveau, in dem zunächst die Gastgeber im Abschluss konsequenter waren. In der 41. Minute lagen die Harder erstmals mit vier Toren in Führung (19:15). Die Fivers stemmten sich vehement gegen die drohende Niederlage, vergaben aber zu viele Chancen. So gelang es den Hausherren, den Vorsprung konstant zu halten. Beim Stand von 26:21 für Hard in der 55. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Am Ende hieß es 27:25. Die Roten Teufel durften über den zweiten Meistertitel in Folge und den dritten in der Vereinsgeschichte jubeln.

