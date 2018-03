Elfriede Ott, Thomas Petritsch, Gerald Kummer und Ruediger Dahlke zu Gast in "Stöckl."

Am 11. Juli um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl begrüßt am Donnerstag, dem 11. Juli 2013, in "Stöckl." um 23.00 Uhr in ORF 2 Elfriede Ott, Thomas Petritsch, Gerald Kummer und Ruediger Dahlke.

Elfriede Ott - Die Kammerschauspielerin gibt ihr Wissen immer noch mit großer Freude weiter

Mit 88 Jahren tritt die Grande Dame des österreichischen Theaters zwar nicht mehr auf, ist jedoch nicht unbedingt leiser: Bis vor kurzem stellte Elfriede Ott in Wien ihre Malerei aus, im Buch "Worüber ich lache" hat sie witzige Anekdoten aus ihrem Leben veröffentlicht und auch in ihrer Schauspielakademie unterrichtet sie immer noch regelmäßig. Mit großer Freude gibt die Kammerschauspielerin, zu deren Schülern einst Nicholas Ofczarek, André Heller und Sandra Cervik zählten, ihr Wissen an den Nachwuchs weiter.

Thomas Petritsch alias "Effi" - Vom Straßenmusiker zu einem wichtigen Popkünstler Österreichs

Einst tourte Thomas Petritsch als Straßenmusiker durch Neuseeland, inzwischen gilt der Steirer mit dem Künstlernamen "Effi" als einer der aufstrebendsten Popmusiker Österreichs. Seine Songs, die meist vor Lebensfreude sprühen und Ohrwurm-Potenzial haben, laufen speziell auf FM4. Im Mai trat "Effi", der 2010 den halben Soundtrack zum erfolgreichen Kinofilm "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott" geschrieben hat, als Vorband des großen Joe Cocker in der Wiener Stadthalle auf.

Gerald Kummer - Der Sexualbegleiter macht Sexualität für Menschen mit Handicap erlebbar

Wenn Gerald Kummer über seine berufliche Nebentätigkeit als Sexualbegleiter erzählt, macht sich in den meisten Gesichtern interessiertes Staunen breit. Der Burgenländer bietet u. a. Menschen mit geistigem oder körperlichem Handicap die Möglichkeit der einfühlsamen Begegnung und des sinnlichen Erlebens. Respekt, Achtung und Würde zählen für ihn zu den wichtigsten Grundsätzen jeder Begegnung.

Ruediger Dahlke - Der Ganzheitsmediziner, Psychotherapeut und Autor weiß um die Mystik der Erotik

Seit Jahren gilt Ruediger Dahlke als erfahrender Experte in Sachen Fasten, Naturheilwissen und psychischer Gesundheit. Im Zuge seiner beruflichen Praxis erkennt der Erfolgsbuchautor immer häufiger fehlende Leidenschaft und Erotik in unseren Schlafzimmern und macht dafür die modernen Geschlechter-Rollenbilder verantwortlich. Er hält es für einen Fehler, die Gleichheit von Mann und Frau in Beruf und Gesellschaft auch auf die Erotik zu übertragen. Er plädiert für mehr Kommunikation, Genuss und Fantasie.

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at