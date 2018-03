Bures zu Wirtschaftsbericht: "Österreichische Top-Position ist Ergebnis verantwortungsvoller Politik"

Innovationsturbo von 360 Millionen Euro soll Innovationsschub auslösen

Wien (OTS/BMVIT) - Österreich ist nicht nur das drittreichste Land in der EU, es hat auch den zweithöchsten Industrieanteil unter allen vergleichbaren EU-Ländern, ein Wirtschaftswachstum, das deutlich über dem Schnitt der anderen europäischen Länder liegt und die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa. "Wir haben die weltweite Wirtschaftskrise bisher weit besser bewältigt hat als die meisten anderen europäischen Länder", unterstrich Innovationsministerin Doris Bures am Mittwoch anlässlich der Präsentation des "Wirtschaftsberichtes Österreich 2013". Dies sei "kein Zufall, sondern das Ergebnis von vernünftiger und verantwortungsvoller Wirtschaftspolitik": "Wir haben bereits im Jahr 2009 ein großes Konjunkturpaket geschnürt. Und heute wissen wir dank einer Evaluierung durch das WIFO, dass der Konjunktureinbruch dadurch stark gebremst und die Beschäftigung 10.000er Menschen gesichert wurde", so Bures. Auch die OECD habe Österreich für seinen ausgewogenen Mix aus Sparen und Investieren ein gutes Zeugnis ausgestellt. ****

Besonders essentiell ist für Bures die Tatsache, dass es Österreich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gelungen ist, die Industrie im Land zu halten. Die Sachgüterproduktion habe in Österreich einen sehr hohen Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung und beschäftige direkt 650.000 ArbeitnehmerInnen. Bures: "Für den Standort und für die Beschäftigung ist es unerlässlich, dass wir dieses hohe Niveau halten. Und das geht nur mit Innovation, Forschung und Entwicklung. Jeder Euro, den wir einsetzen, um Produktionsprozesse und Produkte innovativer zu machen, lohnt sich mehrfach: Weil nur dank technologischen Vorsprungs können heimische Unternehmen im globalen Wettbewerb bestehen und Produktion und Arbeitsplätze im Land halten." Das BMVIT investiert jährlich eine halbe Milliarde Euro an Technologieförderung - gezielt in die vier Schwerpunktbereiche Umwelt & Energie, IKT, Mobilität und in Produktionstechnologien.

20 Millionen Euro fließen seit heuer in die gezielte Förderung sogenannter "Frontrunner". Das sind rund 400 innovative Unternehmen, die zu 93 Prozent der Industrie zuzurechnen sind. Sie sind in ihren Bereichen globale Technologie- und Marktführer, beschäftigen sechs Prozent der unselbständig Erwerbstätigen in Österreich, und sie sind für neun Prozent der Wertschöpfung und 41 Prozent aller Forschungsausgaben heimischer Unternehmen verantwortlich.

Innovationsturbo löst Innovationsschub und Unternehmensgründungen im heimischen IKT-Bereich aus

Für die kommenden Jahre kündigte Bures einen "Innovationssturbo" im Ausmaß von insgesamt 360 Millionen Euro an. Zum einen gebe es in den Jahren bis 2016 ein zusätzliches Plus im Budget für die angewandte Forschung von 110 Millionen Euro. Zusätzlich werden 250 Millionen Euro aus den Erlösen der Mobilfunkfrequenzen in den Ausbau der Hochleistungs-Breitbandinfrastruktur sowie in die IKT-Forschung investiert. "Damit werden wir einen wichtigen Innovationsschub und neue Unternehmensgründungen im heimischen IKT-Bereich auslösen", so die Ministerin. "Breitband ist DIE Schlüsseltechnologie für die moderne Gesellschaft und Wirtschaft. Verbindungen mit hohen Bandbreiten begünstigen kulturelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Innovationen", so Bures.

BMVIT-Investitionen sind wichtiger Motor für Wachstum und Beschäftigung

Bures verwies auf die Investitionen ihres Ressorts, die nachweislich einen großen Anteil an Wachstum und Beschäftigung haben. "Wir investieren jährlich rund drei Milliarden in eine gute und sichere Verkehrsinfrastruktur - denn die ist das Rückgrat für den Wirtschaftsstandort und für die Mobilität jedes Einzelnen." Wie eine Studie der IV zum "ökonomischen Fußabdruck des Systems Bahn" bestätigt, bringt das derzeitige Investitionsvolumen in die Eisenbahninfrastruktur ein zusätzliches Plus beim Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. Damit werden in der Bauphase jährlich 24.000 Jobs geschaffen. Von den Investitionen in die Schieneninfrastruktur profitieren überwiegend österreichische Klein- und Mittelbetriebe (zu fast 80 Prozent). "Ohne Investitionen in die Bahn-Infrastruktur hätte es im Vorjahr in Österreich kein Wachstum gegeben", so Bures unter Bezugnahme auf eine gestern präsentierte IV-Studie.

Kluge Investitionen haben Spielräume für neues Konjunkturpaket geschaffen

Bures verwies darauf, dass die klugen Investitionen des letzten Konjunkturpaketes die budgetären Spielräume für das neue Konjunkturpaket der Regierung geschaffen haben. "Nur weil wir in der Vergangenheit klug investiert haben, ist es uns auch gelungen, Spielräume für ein Konjunkturpaket zu schaffen, das der Wirtschaft und den Menschen hilft. Mit Investitionen in den Wohnbau, die Infrastruktur, den Hochwasserschutz, Forschung, Technologie, Kindergärten und Pflegeheime kurbeln wir das Wachstum an, schaffen neue Arbeitsplätze und wichtige Werte für die Zukunft", so Bures abschließend. (Schluss)

