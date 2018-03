Vladyka: Nur leistungsfähige Verkehrswege schaffen Arbeitsplätze und Standortqualität für die Wirtschaft

Der Osten von Wien könnte in den nächsten Jahrzehnten "DIE" Wachstumsregion Niederösterreichs werden

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Nur entlang leistungsfähiger und vor allem auch 'aufnahmefähiger' Verkehrswege siedeln sich Unternehmen an und schaffen damit wichtige Arbeitsplätze in Niederösterreich. Es ist erfreulich, wenn die Ecoplus-Wirtschaftsparks steigende Unternehmensansiedelungen, wie die NÖ-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav feststellt, verzeichnen. Wir müssen unser Augenmerk aber auch auf Regionen richten, wo der Ausbau der Infrastruktur der möglichen Entwicklung noch hinterherhinkt. Wirtschaftsparks sind wichtig und richtig, wir wollen aber auch die Gemeinden unterstützen, die derartige Einrichtungen nicht haben", so die Brucker SPÖ-LAbg. Christa Vladyka zur Arbeitsmarktpolitik in Niederösterreich.

"Ein besonderes Anliegen der Region Bruck und des Ostens von Niederösterreich ist der durchgehende dreispurige Ausbau der Ostautobahn, der A4. Der Osten von Wien mit dem Großraum Bratislava hat in den kommenden Jahrzehnten die Chance, zu der am stärksten wachsenden Wirtschafts- bzw. Siedlungsregion Niederösterreichs zu werden. Das schaffen wir aber nur mit einer leistungsfähigen Infrastruktur. Die Ostautobahn wurde vor 20 Jahren für rund 40.000 Kfz ausgelegt, heute befahren zu Spitzenzeiten bereits zwischen 65.000 und 70.000 Kfz, davon rund 10.000 Lkw, die A4. Das zeigt Handlungsbedarf! Parallel dazu muss auch der Ausbau der Lärmschutzmaßnahmen vorangetrieben werden, denn die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger darf nicht auf der Strecke bleiben", so Vladyka.

