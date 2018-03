FPÖ: Vilimsky: Aus Italien droht doppelter Flüchtlingsstrom nach Österreich!

Sofortiges Maßnahmenpaket und Befassung der EU-Kommission gefordert

Wien (OTS) - Noch immer ist es so, dass Italien Flüchtlingen 500 Euro in die Hand drückt, wenn sie das Land verlassen und weiter nach Österreich oder Deutschland reisen. "Dies stellt nicht nur einen krassen Widerspruch zum Dublin-II-Abkommen dar, sondern ist auch ein europäischer Affront der Sonderklasse. Vor dem Hintergrund, dass sich angesichts aktueller Entwicklungen die Flüchtlingsströme nach Italien verdoppelt haben, droht nun auch für Österreich die doppelte Zahl von Flüchtlingen aus Italien. Diesbezüglich hat die Bundesregierung sofort ein Maßnahmenpaket zu schnüren", forderte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

Laut Bericht der heutigen "Dolomiten" seien heuer 8.400 Flüchtlinge in Italien und Malta angekommen, im Vergleichszeitraum des Vorjahres nur 4.500. Italien, das sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befinde, wolle sich bei der Betreuung dieser Flüchtlinge offenbar Geld sparen und diese mit einer Einmalzahlung von 500 Euro auch an Österreich weiterleiten. Dies sei absolut inakzeptabel, so Vilimsky.

Sollten sich tatsächlich die Fälle von Asylwerbern in Österreich, die von den italienischen Behörden 500 Euro in die Tasche gesteckt bekommen haben, fortsetzen, dann müsse es zumindest zu einer verstärkten Kontrolle aller Verkehrswege von Italien nach Österreich sowie zu einer Befassung der EU-Kommission kommen. Österreich liege schon jetzt im Asylbetreuungsbereich im Spitzenfeld und könne nicht die Flüchtlinge aus Italien mitbetreuen, stellt Vilimsky fest.

