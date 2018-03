Die "Grüne Krone" feiert Geburtstag

Wien (OTS) - Die Kunst, das sperrige Wort Nachhaltigkeit mit Leben zu erfüllen, sei das Erfolgsrezept der "Grünen Krone", ist Nachhaltigkeitsexpertin und Unternehmerin Monika Langthaler überzeugt. Das Krone-Journal konnte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der wichtigen Medien für dieses Thema etablieren.

Bereits zu ihrem ersten Geburtstag kann die "Grüne Krone" eine sehr erfolgreiche Bilanz ziehen: Berühmte Persönlichkeiten, wie Arnold Schwarzenegger, Hermann Maier, Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, erzählten über ihr persönliches Engagement in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit. "Miss Earth" Lisa Hanakamp präsentierte in einem Exklusiv-Fotoshooting nachhaltige Mode. Zur Ski-WM und zur großen R20-Konferenz in Wien erschien eine eigene Ausgabe der "Grünen Krone".

Für Krone-Herausgeber Christoph Dichand sind die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen, dem man auch künftig entsprechende Bedeutung beimessen wird: "Wir sind überzeugt, dass wir schon aus Verantwortung für unsere Kinder Konzepte benötigen, die uns sicher in die Zukunft führen."

Monika Langthaler, für die redaktionelle Betreuung der "Grünen Krone" verantwortlich, sieht das Konzept bestätigt: "Es freut mich persönlich sehr, dass die Kronen Zeitung mit der "Grünen Krone" ganz offensichtlich den Nerv der Leserinnen und Leser getroffen hat. Unser Erfolgsrezept ist die gute Mischung aus seriöser Recherche, spannenden Interviews und interessanten Storys. Damit ist es uns gelungen, das sperrige Wort "Nachhaltigkeit" mit Leben zu erfüllen. Berichtet wird über alle angesagten "grünen" Themen - von der Energiewende, über faires Shoppen bis hin zu nachhaltiger Mode."

Die "Grüne Krone", die vier Mal jährlich erscheint, avancierte rasch zum zentralen Informationsmedium für das Thema Nachhaltigkeit und ergänzt somit die Produktrange der nationalen Krone Lifestyle-Journale optimal. "Mit dem Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten sind wir genau am Zeitgeist und bieten unseren Werbekunden aus den unterschiedlichsten Branchen die ideale Plattform, ihre Ziele und Projekte zu diesem Thema der großen Krone-Leserschaft zu präsentieren", meint dazu Sabine Harnach, Bereichsleiterin für Vermarktung Kronen Zeitung.

Die nächste Ausgabe der "Grünen Krone" erscheint am 18. September 2013 und widmet sich dem Themenschwerpunkt "Regionalität" - u.a. wird über einen einzigartigen Selbstversuch zum Thema Lebensmittel berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gertraud Lankes

Tel. 01/36000-3925

Email: gertraud.lankes @ mediaprint.at