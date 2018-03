Erfolgreiches Halbjahr für Bentley dank weiterer Absatzsteigerung

Crewe (ots) - Mit einer Steigerung der weltweiten Auslieferungen führt Bentley Motors die erfolgreiche Entwicklung weiter fort. Innerhalb der ersten sechs Monate stiegen die Auslieferungen an Kunden mit 4.279 Fahrzeugen um neun Prozent gegenüber dem Ergebnis im Vorjahreszeitraum (3.929 Fahrzeuge).

Maßgebend für den Erfolg war das Wachstum in den USA, Bentleys größtem Markt, sowie die starke Entwicklung in Europa. Zudem konnte das Unternehmen mit der Eröffnung von 14 neuen Handelsbetrieben die Marktpräsenz weiter verbessern. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 ist damit die Zahl der Markenvertretungen um 13 Prozent gewachsen.

Kevin Rose, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales bei Bentley Motors, kommentierte das Ergebnis:

"Deutlichen Anteil an diesem Erfolg hatte die Einführung der neuen Modelle: Der Continental GT Speed und der Continental GT Speed Convertible sorgten in vielen Märkten für einen guten Absatz. Gleichzeitig stießen die GT W12- und V8-Modelle sowie der Mulsanne auf ein anhaltend starkes Kundeninteresse.

"Bentley verzeichnet erneut ein starkes Absatzwachstum auf allen Märkten. Wir sind überzeugt davon, dass wir diesen Kurs vor allem mit der Einführung unseres neuen Flying Spur in allen Regionen in den folgenden Monaten des Jahres 2013 weiter fortsetzen werden."

Der gesamtamerikanische Markt als wichtigste Absatzregion von Bentley beeindruckte erneut mit einem starken Ergebnis. Mit 1.282 Kundenauslieferungen lag das Resultat um 12 Prozent über dem Halbjahresergebnis von 2012.

Auch im Mittleren Osten hält die Nachfrage nach Bentley Modellen an. Hier trug vor allem der gute Absatz des Continental GT V8 zum Ergebnis von 394 Auslieferungen an Kunden bei. Damit steigerte die Region das Resultat um 28 Prozent. Mit einem 53 prozentigen Zuwachs legte auch der asiatisch-pazifische Markt deutlich zu. Hier wurden 222 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert.

In Japan kletterte das Ergebnis von Bentley um 28 Prozent auf 96 Kundenauslieferungen. Mit 817 Auslieferungen verzeichnet China im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 23 Prozent. Die Region bereitet sich derzeit auf die vollständige Markteinführung des neuen Flying Spur vor, der auf dem Markt die Hauptrolle für den Absatz spielt. Trotzdem erreichten die Modellreihen Continental GT und die Mulsanne gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs um 24 Prozent.

Russland ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für Bentley und verzeichnete ebenfalls ein Wachstum. Neben dem Ausbau des Händlernetzes mit der Eröffnung eines neuen Showrooms in der Innenstadt von St. Petersburg stieg auch der Absatz weiter an. Insgesamt vergrößerte sich das Volumen um vier Prozent auf 110 Kundenauslieferungen. Der positive Trend zog sich durch den gesamten europäischen Markt und führte zu einem Wachstum von 22 Prozent auf 740 Fahrzeuge. In Großbritannien belief sich die Zahl der Auslieferungen auf 698 Fahrzeuge. Dies stellt einen 25-prozentigen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar.

