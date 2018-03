David Rios aus Spanien beim Diageo Reserve World Class Global Final 2013 zum "Bartender of the Year" ernannt

London (ots/PRNewswire) - Nach einjähriger Suche nach dem weltbesten Barkeeper Gewinner ernannt

Nach einer historischen Woche der erlesenen Getränke ?' mit intensivem Wettbewerb, spektakulären Veranstaltungen mit Starbesetzung und der Zusammenkunft der Elite der Getränkebranche, internationaler Prominenter und globaler Trendsetter im Bereich Geschmack ?' wurde David Rios aus der Jigger Cocktail & Disco Bar in Spanien zum DIAGEO RESERVE WORLD CLASS Bartender of the Year 2013 ernannt; der Gewinner hat 44 andere globale Finalisten ausgestochen und erhält die prestigeträchtigste internationale Auszeichnung der Branche.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130709/626486 )

Das ganze letzte Jahr über haben die Kandidaten aus den weltweit angesehensten Bars in lokalen und regionalen Ausscheidungsrunden gekämpft, wobei jeder versuchte, einen der begehrten Plätze im DIAGEO RESERVE WORLD CLASS Global Final auf der Azamara Journey, dem Boutique-Schiff von Azamara Club Cruise, zu erhalten. Am Wettbewerb nahmen Barkeeper aus über 50 Ländern teil, wobei die Finalisten ihre Kreationen einigen der bekanntesten Namen der Branche präsentieren durften ?' Salvatore Calabrese, Peter Dorelli, Dale DeGroff, Gary Regan, Julie Reiner, Hidetsugu Ueno, Arturo Savage, Steve Olson und Aristotelis Papadopoulos.

David Rios, DIAGEO RESERVE WORLD CLASS Bartender of the Year 2013, sagte: "Ich bin begeistert und berührt, als DIAGEO RESERVE WORLD CLASS Bartender of the Year aus der Gruppe der unglaublich talentierten Barkeeper beim Global Final hervorzugehen. Ich freue mich auf das kommende Jahr, wenn ich als Botschafter für das Programm durch die Welt reisen, andere Barkeeper kennenlernen, neue Talente ausbilden und mehr über die neuen Cocktail-Kulturen und Trends weltweit erfahren werde."

Global Ambassador Spike Marchant, Juror des DIAGEO RESERVE WORLD CLASS, kommentierte: "Dies ist wirklich ein Zeugnis für das WORLD CLASS-Programm. Ich bin jedes Jahr fasziniert von den Fähigkeiten, den Techniken und dem Talent der Global Finalists. Die Entscheidung war wie immer schwierig, aber durch David Rios' Kreativität, Technik und Sinn für Gastronomie ist er der ideale Botschafter nicht nur für WORLD CLASS, sondern auch für unsere Branche."

David Rios geht als Botschafter für DIAGEO RESERVE WORLD CLASS auf eine einjährige Weltreise. Dabei erweitert er die eigenen Kenntnisse und verfeinert gleichzeitig seine Fähigkeiten und Techniken. Er vertritt dabei die Standards des edlen Trinkgenusses. Er wird zudem neue Talente inspirieren, wenn sich die nächste Kandidatengruppe zusammenfindet, um am Wettbewerb DIAGEO RESERVE WORLD CLASS Bartender of the Year 2014 teilzunehmen.

Während der nächsten Monate wird ein WORLD CLASS TV-Programm in 100 Ländern ausgestrahlt werden ?' mit Backstage-Aufnahmen von der grossen Aufregung beim DIAGEO RESERVE WORLD CLASS GLOBAL FINAL 2013. So kommt die Kultur des edlen Trinkgenusses ins häusliche Wohnzimmer, und eine neue Generation von Barkeepern erreicht den Status von Prominenten. Zudem wird "The World Class 50: A Definitive Drinking Guide" wird veröffentlicht, eine Anthologie der wichtigsten Must-have-Trinkgenüsse, die von den WORLD CLASS Global Finalists des Jahres 2013 kreiert wurden.

Verfolgen Sie den Wettbewerb auf Facebook auf der Seite 'Global WORLD CLASS Finals':

http://www.facebook.com/GlobalWorldClassFinals

Auf Twitter:

http://Twitter.com/WClassGlobal or #WCGlobalFinal

Auf YouTube:

http://Youtube.com/WorldClassGlobal

Videos und Bilder finden Sie auf http://www.image.net/worldclass2013

ANDRE CHONG Head of Brand Communications Global Reserve Telefon: +65-6876-4446 E-Mail: andre.chong @ diageo.com JOANNA GOOD Neville McCarthy Associates Telefon: +44-(0)20-7940-2900 E-Mail: Joanna @ nevillemccarthy.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130709/626486