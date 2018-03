VP-Leeb: Gratiskindergarten in Wien ist weiterhin eine offene Baustelle

Wien (OTS) - "Obwohl bereits vor vier Jahren der Gratiskindergarten in Wien eingeführt wurde, bleibt dieses Projekt weiterhin eine offene Baustelle", so ÖVP Wien Bildungssprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb in Bezug auf die heutigen Äußerungen der Berufsgruppe Kindergarten- und HortpädagogInnen Wiens.

"Ohne entsprechende Vorbereitung wurde die langjährige Forderung der ÖVP Wien nach Einführung des Gratiskindergartens umgesetzt. Die Stadt Wien hätte genügend Vorbereitungszeit gehabt, wenn man bedenkt, dass der Antrag zur Umsetzung des Gratis-Kindergartens 2001 erstmalig gestellt wurde. Nach wie vor fehlen bis zu 5.000 Kindergartenplätze und rund 700 Kindergartenpädagogen/innen. Die Warteliste auf einen Kindergartenplatz wird von Jahr zu Jahr länger", so Leeb weiter.

"Es geht nicht darum, jedes Jahr eine Rekordzahl an Kinderbetreuungsplätzen großspurig zu verlautbaren, die sich aber angesichts der stetigen Hilferufe der betroffenen Eltern mit der Realität keineswegs deckt. Wesentlich ist vor allem, dass sich die Kinderbetreuung auf einem qualitativ hochwertigem Niveau bewegt. Dazu braucht es die Etablierung eines inhaltlich-pädagogischen Qualitätsmanagements für vorschulischen Betreuungseinrichtungen in Wien um dies auch sicherzustellen", so Leeb abschließend.

