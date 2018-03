Hohe Qualität des Rechnungswesens erleichtert Zugang zur Finanzierung

Budgets und Finanzpläne werden zum Standard bei KMU

Zahlen und Fakten werden zu einer wichtigen Grundlage der Unternehmensführung

Häufige Inanspruchnahme von externen Fachexperten und Beratern

Neben der gesetzlich verpflichtenden Finanzbuchhaltung setzt sich die Unternehmensplanung auch bei KMU immer mehr durch und kann schon fast als Standard angesehen werden: So erstellen 62 % der österreichischen KMU Budgets und 51 % Finanzpläne bzw. eine Cash flow-Vorschau. Strategische Unternehmenspläne sind in 43 % der KMU vorhanden.

Die Verfügbarkeit von Unternehmensplanungen steigt mit der Unternehmensgröße: Während beispielsweise weniger als die Hälfte der kleinsten Unternehmen mit bis zu 4 Beschäftigten einen Finanzplan und Cashflow-Vorschauen erstellen, liegt der Anteil bei den mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten bereits bei 84 %.

Interner Nutzen des Rechnungswesens gewinnt an Bedeutung - dient nicht nur zur Fremdinformation externer Stakeholder

Wiewohl die Bedeutung des Rechnungswesens zur Information für externe Adressaten weiterhin sehr groß ist, nimmt die Bedeutung der Unterlagen zur Unternehmensführung und Selbstinformation, aber auch zur internen Kontrolle deutlich zu. Dies bedeutet, dass die Unterlagen auch intern Verwendung finden. Der Nutzen sowohl von Planrechnungen wie auch der IST-Daten wird von den Unternehmen mehrheitlich gesehen.

In dieses Bild passt auch, dass viele kleine Unternehmen, die unterhalb der Buchführungsgrenzen liegen, freiwillig eine doppelte Buchhaltung statt der vereinfachten Form der Einnahmen/Ausgabenrechnung führen.

Hohe Qualität des Rechnungswesens und Unternehmensplanung erleichtert den Zugang zu Kapital

Die wichtigste Finanzierungsquelle der kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich ist nach wie vor die Bankfinanzierung. Etwa zwei Drittel aller KMU, die in den letzten 3 Jahren Investitionsbedarf hatten, haben diesen zumindest teilweise mit Bankfinanzierung gedeckt.

Die erhöhten Anforderungen der Banken an das Rechnungswesen ihrer Kunden (IST- und Planzahlen) bei Kreditanträgen - unter anderem bedingt durch Basel II bzw. Basel III - wurden in der Studie bestätigt. So gaben 58 % der befragten KMU, die in den letzten 3 Jahren Investitionsbedarf hatten und sich um Bankfinanzierung bemüht haben, an, dass die Informationsanforderungen der Banken umfassender wurden:

Hierbei geht es sowohl um quantitative wie auch qualitative Informationen: Zentral sind - neben dem Jahresabschluss -Informationen über die Unternehmerpersönlichkeit sowie weitere Informationen über Debitoren und Kreditoren. Business Pläne, Budgets bzw. Finanzpläne und Cashflow-Vorschau werden immer häufiger nachgefragt. Ein qualitativ hochwertiges Rechnungswesen und Unternehmensplanung erleichtern somit den Zugang zu Bankfinanzierungen.

Externe Fachexperten und Berater sind unverzichtbar

Für viele KMU, insbesondere die Kleinst- und Kleinbetriebe, ist die Zusammenarbeit mit externen Fachexperten und Beratern unverzichtbar, um diese Unterlagen in der entsprechenden Qualität zur Verfügung zu stellen. Auswahlkriterien sind der persönliche Kontakt zu den Beratern bzw. die Weiterempfehlung durch andere Unternehmen.

Nach Einschätzung der befragten KMU funktioniert die Zusammenarbeit mit den Beratern sehr gut.

Mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Österreich und dem WIFI Unternehmerservice untersuchten die KMU Forschung Austria und das Centre for Financial Reporting Reform der Weltbank Ende 2012 in dessen Auftrag die Buchführungs- und Rechnungslegungspraktiken österreichischer KMU und deren Zugang zu Finanzierung. Mittels einer Unternehmensbefragung wurden knapp 800 österreichische kleine und mittlere Unternehmen befragt.

