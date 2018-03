ORF III mit Barbara Prammer und Edgar Mayer in "60 Minuten.Politik" - ein Bilanzgespräch vor der Sommerpause

Am 11. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 11. Juli 2013, lädt "Inside Brüssel" um 20.15 Uhr zur letzten Sendung vor der Sommerpause. Datenskandal und kein Ende? Wie eng war oder ist die Zusammenarbeit zwischen der amerikanischen NSA und den europäischen Geheimdiensten, etwa dem deutschen Nachrichtendienst BND? Dies ist eines der Themen, über die Korrespondentenchef Roland Adrowitzer mit Politikern und Journalisten diskutieren wird. Außerdem geht es um die bevorstehende Europawahl und um den Thronwechsel in Belgien. Zu Gast sind Franz Obermayr, Europaabgeordneter für die FPÖ, Jan Philipp Albrecht von den deutschen Grünen im Europaparlament, die EU-Korrespondentin der "Süddeutschen Zeitung", Cerstin Gammelin, und Ton van Lierop, Journalist beim flämischen Fernsehsender VRT.

Um 21.05 Uhr folgt ein "Im Brennpunkt" zum Thema "Afrika -Aufbruchsstimmung am Schwarzen Kontinent". Im ersten Teil der Sendung begleitet das Filmteam eine junge Massai aus Kenia, die von ihrer Gemeinde auserwählt wurde, eine Arztausbildung in Amerika zu absolvieren. Im zweiten Teil geht es um einen Stamm im südlichen Afrika: Die Arbeitslosenrate ist enorm hoch, Alkoholmissbrauch prägt den Alltag. Die Jungen interessieren sich wenig für die Traditionen der Alten - und doch ist es die traditionelle Lebensweise, die gerade jetzt Wege aus der Krise aufzeigt.

Um 21.55 Uhr zeigt ORF III ein "Weltjournal" zum Thema "Europa - Geiz ist ungeil". Wir wollen alles, aber möglichst günstig soll es sein. Um die Wirtschaft weiter anzukurbeln, ist Konsum das höchste Gebot. Billiganbieter finden sich in allen Branchen. Doch wie sieht es hinter den Kulissen der Low-Cost-Industrie aus? Die Sendung die Konsequenzen unserer Jagd nach immer günstigeren Schnäppchen.

Ebenfalls in die Sommerpause verabschiedet sich "60 Minuten.Politik" um 22.30 Uhr. Die letzte Sendung vor dem Sommer hat zum Thema "Die Bilanz des Parlaments: Ist die Politik besser als ihr Ruf?"

Das Parlament hat schon bessere Zeiten erlebt. Die amtieren Volksvertreterinnen und Volksvertreter befinden sich im Imagetief. Zu Recht oder zu Unrecht, darüber lässt sich streiten. Wie viel Imagekorrektur brauchen Österreichs Politikerinnen und Politiker, oder brauchen sie gar einen Neustart? Das schlechte Image der Politik und die Würde des Parlaments - ein Spannungsfeld. 183 Abgeordnete zum Nationalrat und 62 Abgeordnete zum Bundesrat lenken zusammen die politischen Geschicke des Landes. Was hat das Parlament erreicht? Was konnte umgesetzt werden, was gelang nicht und wie geht es in Zukunft weiter? ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten", ziehen in einem "60 Minuten.Politik"-Spezial gemeinsam mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ)und dem scheidenden Bundesratspräsidenten Edgar Mayer (ÖVP) Bilanz.

