RfW-BO Amann: Wäre Wirtschaftspolitik ein Schulfach, die "Schüler" Faymann und Spindelegger würden auf jeden Fall "sitzenbleiben"!

"Wer so schlecht abschneidet wie SPÖVP hat in der "Schulklasse" nichts verloren - und schon gar nicht in der "Schuldirektion", sprich in der Regierung."

Wien (OTS) - "Wäre die Regierungszeit von SPÖVP ein Schuljahr, würden die "Schüler" Faymann und Spindelegger auf jeden Fall "sitzenbleiben"", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Bei einem "Nicht Genügend" in der Grundschule habe jeder die Chance die Schulstufe nachzuholen. Allerdings drohe den Bürgern, wenn sich die mit "Sitzenbleiben" beurteilte Regierungsspitze durch ein Bürgervotum im Herbst eine Wiederholung verschaffe, damit auch eine Wiederholung der SPÖVP-"Dummheiten".

"Die Wirtschaftsleistung in der vergangenen Legislaturperiode erhöhte sich dank der Unternehmen um 35 Milliarden Euro, der "Schuldenkanzler" und sein Vize konnten den Schuldenstand trotzdem nicht senken. Im Gegenteil, dieser erhöhte sich sogar um 51 Milliarden Euro", kritisiert Amann. Noch nie sei die Jugend so um ihre Zukunftschancen betrogen worden, wie von dieser Regierung; die Staatsschulden seien ohne die Bankenrettungsmilliarden um 22 Prozent höher als noch vor fünf Jahren. "Wir hatten noch nie so wenige Lehrlinge in betrieblichen Lehrverhältnissen und noch nie so viele "Pseudolehrlinge" in überbetrieblichen praxisfremden "Scheinwerkstätten", kritisiert Amann. Der andere "Sitzenbleiber", ÖVP-Vizekanzler Spindelegger, kenne anscheinend seine Schwäche im "Fach Wirtschaft" und wolle offensuchtlich schon "vorbauen": Denn Medienberichten zufolge wolle die ÖVP dieses "Fach" einfach abschaffen, indem das Wirtschaftsministerium aufgelöst werden solle.

"Schuldenabbau, Wirtschaftsförderung, Entbürokratisierung, Strukturreformen, Entlastungen, Ankurbelung des Binnenkonsums, Kampf gegen Fachkräftemangel und für die Zukunft unserer Jugend: Wären das Schulfächer, SPÖVP hätten in allen ein "Nicht Genügend" - oder bekämen überhaupt keine Beurteilung, weil sie am Unterricht überhaupt nicht teilgenommen haben. Dass sich derart schwache "Schüler" im Herbst auch noch um einen "Direktionsjob" in der "Schule Österreich" bewerben, das gibt es nur in der Politik. Im September ist jeder Bürger aufgerufen das Leistungsversagen von SPÖVP zu bewerten. Aber wer so schlecht abschneidet wie Faymann und Spindelegger hat in der Schulklasse nichts verloren und schon gar nicht in der Schuldirektion - sprich Regierung Österreichs!", so Amann.

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW Österreich)

Tel.: 01 / 408 25 20 -14