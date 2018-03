Spiel mit Daniela Katzenberger / TV-Kultblondine hat jetzt ein eigenes kostenloses Browserspiel

Bamberg (ots) - Merchandise-Artikel zu Daniela Katzenberger gibt es schon einige. Doch jetzt kommt der ultimative Fan-Artikel: "My Café Katzenberger" - Das Computerspiel mit der kecken Lady in pink. Das Beste daran: Das Spiel des Bamberger Entwicklers Upjers ist kostenlos.

Die Fans von Daniela Katzenberger können ihrem Idol nun ganz nahe kommen: Die "Katze" und ihr bekanntes Café auf Mallorca gibt es jetzt als Online-Spiel. Dabei schlüpfen die Spieler in die Rolle der frechen Blondine und führen ein virtuelles Café auf Mallorca. Es sieht dem Original in Santa Ponsa natürlich zum Verwechseln ähnlich:

Die Einrichtung ist pink, rosa und weiß. Auch die Straße, in der das Café Katzenberger steht, wurde für das Spiel per Computer nachgebaut. Daniela führt als Café-Mentorin durch das Spiel. Sie bedient die Gäste, kocht Kaffee und steht in "My Café Katzenberger" sogar am Herd. Die Zutaten für Spaghetti-Saucen und Cocktails erntet man im Garten nebenan. Zudem können die Spieler ihr eigenes Café Katzenberger selbst gestalten: Die Fliesen und die Wandfarbe werden selbst ausgesucht, zudem stehen diverse Deko-Artikel zur Verschönerung bereit. Wer in "My Café Katzenberger" clever wirtschaftet, kann das Café bald ausbauen, z.B. indem er eine Terrasse eröffnet.

Browsergames sind seit einiger Zeit im Trend. Die Firma Upjers entwickelt ausschließlich kostenlose Spiele. Diese können ohne CD und ohne Download gespielt werden, also ganz einfach im Internet-Browser. "My Café Katzenberger" wurde nach demselben Prinzip in Kooperation mit 99pro media entwickelt. Es kann kostenlos unter

http://de.upjers.com/my-cafe-katzenberger gespielt werden. Dafür

genügt eine einfache Registrierung und -wenn noch nicht vorhanden -der Download eines Unity Players.

