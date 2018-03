"Eco" am 11. Juli: Was braucht Österreich? - Siemens-Personalchefin Brigitte Ederer im Interview mit Waltraud Langer

Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 11. Juli 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Was braucht Österreich? - Siemens-Personalchefin Brigitte Ederer im "Eco"-Interview

Erfahrene österreichische Topmanager/innen sagen im Juli ihre Meinung zum Thema "Was braucht Österreich?" Nach voestalpine-Chef Wolfgang Eder wirft diesen Donnerstag Siemens-Personalchefin Brigitte Ederer einen kritischen Blick auf Österreich. Ederer ist als Vorstandsmitglied des Weltkonzerns Siemens für 360.000 Beschäftigte verantwortlich. Mit dieser Spitzenposition ist die frühere EU-Staatssekretärin DIE Topmanagerin Österreichs. Im "Eco"-Interview mit ORF-Magazine-Chefredakteurin Waltraud Langer skizziert Ederer, was Politik und Wirtschaft tun sollten, damit auch die nächste Generation im Wohlstand leben kann. Und wo die Versäumnisse in Österreich liegen. Siemens ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Brigitte Ederer war vor ihrem Vorstandsjob in der Münchner Konzernzentrale Generaldirektorin von Siemens in Österreich, wo heute 12.600 Personen für den Konzern arbeiten.

Die "Last Minute"-Lüge: Der Schmäh mit den angeblich günstigen Restplätzen

"Last Minute", das steht als Marke für sehr günstige Reisen in letzter Minute - abgesichert sogar durch ein Gerichtsurteil. Spätentschlossene, die nicht wählerisch waren, konnten dabei von Preisabschlägen bis zu 50 Prozent profitieren. Auch jetzt gibt es Tausende Last-Minute-Angebote. Doch bei den aktuell beworbenen Restplatzangeboten der Reisebüros kann von Schnäppchen in letzter Minute keine Rede mehr sein. Die Preise unterscheiden sich kaum von den Kataloglisten. Handelt es sich hier um Kundentäuschung? "Eco" wirft einen Blick hinter die Kulissen: Die Branche ist im Umbruch. Es muss genauer kalkuliert werden. Das Internet, die Billig-Fluglinien und die Konkurrenz der großen Touristiker aus Deutschland bedrängen das Tagesgeschäft der heimischen Reisebüros. Große Kontingente, bei denen billige Restplätze übrig bleiben, werden nicht mehr eingekauft. Ein Bericht von Hans Wu.

Bauer sucht Förderung: Gewinner und Verlierer der neuen EU-Agrarreform

Landwirtschaftsförderung für Flughäfen und Wasserwerke, Quoten bei Oliven, Rindfleisch und Getreide - all diese Missstände im Förderdschungel sollen in Zukunft nicht mehr möglich sein. Die EU reformiert ihre Agrarförderung grundlegend. Bisher ging der Löwenanteil der EU-Gelder an Großbetriebe. 20 Prozent der Bauern erhielten 80 Prozent der Direktzahlungen. So etwas soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Grüner und fairer soll das neue System sein. Das Geld soll gerechter aufgeteilt werden. Kleinbetriebe bekommen mehr Geld. Jungbauern werden besonders gefördert. Dazu sollen fünf Prozent der Ackerfläche brachliegen und der Natur überlassen werden. "Eco" besucht Verlierer und Gewinner der Neuausrichtung der heimischen Landwirtschaft. Ein Bericht von Beate Haselmayer und Katinka Nowotny.

