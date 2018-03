Stronach/Lugar: Jugendstrafvollzug muss neu organisiert werden

Ausbildung und ausreichend Sport statt Langeweile

Wien (OTS) - "Jugendliche sind unsere Zukunft. Das gilt auch für jene, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Diese Gruppe darf nicht durch eine Haft für ihr ganzes Leben traumatisiert werden. Der Jugendstrafvollzug muss völlig neu organisiert werden", verlangt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "14- oder 15-Jährige dürfen nicht wählen, dürfen kein Auto lenken. Aber die Justizministerin setzt sie in Haftanstalten neben erwachsene Verbrecher und überlässt sie der Langeweile und ihrem Schicksal. So werden Wiederholungstäter produziert", kritisiert Lugar.

"Wenn Jugendliche durch schlechten Umgang - oder weil sich die Eltern nicht um sie kümmern - auf die schiefe Bahn geraten, muss man ihnen den Weg zurück ermöglichen. Dazu gehört an erster Stelle sinnvolle Beschäftigung", so Lugar. Er verlangt, dass besonderes Augenmerk auf das Schließen von Lücken in der Schulbildung gelegt wird. "Eine ordentliche Ausbildung ist die Voraussetzung für einen Arbeitsplatz und verhindert, dass Jugendliche in der Gesellschaft abrutschen", erinnert Lugar.

Wichtig ist dem Team Stronach Klubobmann auch, dass Jugendliche in einer Haftanstalt ausreichend beschäftigt werden. "In diesem Alter ist der Bewegungsdrang enorm, dem muss Rechnung getragen werden." Lugar regt an, dass im Rahmen eines Sozialprojekts auch Sportler mit den Jugendlichen Trainingseinheiten absolvieren. "Das ist eine wichtige Erfahrung und ein guter Beitrag für erfolgreiche Resozialisierung", so Lugar.

