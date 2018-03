Aviso, 12. Juli: Wehsely begrüßt das dritte mobile Palliativteam der Caritas Socialis

Wien (OTS) - Mehr Lebensquälität am Ende des Lebens heißt für viele Menschen auch, die letzten Tage zu Hause verbringen zu können. Stadt Wien, Fonds Soziales Wien (FSW) und Caritas Socialis (CS) kümmern sich um diese Bedürfnisse pflegebedürftiger Wienerinnen und Wiener. Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely und FSW-Geschäftsführer Peter Hacker begrüßen nun das dritte mobile Palliativteam des CS Hospiz Rennweg.

Das vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien geförderte Team besteht aus 18 MitarbeiterInnen und betreut schwerkranke Menschen an 365 Tagen im Jahr zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Die FachexpertInnen (Diplomierte Pflegepersonen, ÄrztInnen, SeelsorgerInnen) kümmern sich um schwerkranke Menschen, die zu Hause bleiben wollen, auf einen Hospizplatz warten oder sie setzen die Pflege fort, wenn jemand z.B. aus dem Krankenhaus nach Hause möchte und kann. Damit sorgt das Mobile Palliativteam für optimale Schmerztherapie und professionelle Pflege bis zuletzt. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, um die Würde des Einzelnen zu wahren und lassen betreute Menschen am Ende ihres Lebens nicht alleine.

