Manuel Radauer neuer Verkaufsleiter bei ISS Österreich

Wien (OTS) - Mit 1. Juli 2013 hat Dipl.-Ing. (FH) Manuel Radauer die Funktion des "Leiter Sales & Integrierte Facility Service Solutions" bei ISS Österreich übernommen.

Der 34-Jährige kann bereits langjährige Erfahrung beim weltweit führenden Facility-Services-Anbieter vorweisen. Nach seinem Studium an der FH Kufstein und ersten beruflichen Stationen startete der gebürtige Oberösterreicher 2004 seine Karriere bei ISS. Seit 2008 war Radauer als Leiter für Integrierte Facility Service Solutions sowie als Geschäftsbereichsleiter Gebäudetechnik & IFS tätig.

Hinter den drei Buchstaben "IFS" (Integrierte Facility Services) verbirgt sich eine ausgeklügelte Lieferstrategie. Der Kunde profitiert von einer maßgeschneiderten Komplettlösung im Gebäude-Management: Während er sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, übernimmt ISS sämtliche Dienstleistungen rund um das Gebäude - und dies mit einer hohen Eigenleistungstiefe. Das bedeutet verschlankte Prozesse bei gleichzeitig gesteigertem Betreuungsniveau.

Radauer wird nun in der neu geschaffenen Funktion "Leiter Sales & Integrierte Facility Service Solutions" die österreichweite Verkaufsleitung mit seiner bisherigen Funktion im Bereich Integrierte Facility Services verknüpfen.

Dadurch schafft ISS Österreich äußerst wertvolle Synergien zwischen Verkauf, Konzeptionierung und Implementierung von maßgeschneiderten Service-Lösungen. Dieser Schritt unterstreicht die bei ISS gelebte Kultur für Integrierte Facility Services.

"Die neue Funktion ermöglicht, dass wir zukünftig noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen können und auch hinsichtlich Trends wie Nachhaltigkeit, Technologie und neue Arbeitswelten immer einen Schritt voraus sind", so Radauer. "ISS Österreich hat sich in den vergangenen Jahren nicht umsonst zum klaren Marktführer für Integrierte Facility Services entwickelt. Ich freue mich sehr, in meiner neuen Funktion einen Beitrag zur Konzern-Vision leisten zu können - nämlich die weltweit beste Service-Organisation zu werden!"

