Sommerprogramm im Kunstmuseum Waldviertel

"Lebenslust tanken" in Schrems

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Kunstmuseum Waldviertel in Schrems widmet sich heuer der Freude am Leben bzw. der Freude am Schönen und präsentiert in der großen Jahresausstellung "Lebenslust tanken" dementsprechend in Inszenierungen, Bildern und Filmen eine Welt der Lebensfreude. Arrivierte Künstler wie Ingrid Brandstetter, Theresa Bruckner, Lucia Kellner, Rheo Martin Pedrazza, Bernhard und Karin Antoni sowie Heide und Makis Warlamis verweisen dabei ebenso auf die Lebensfreude wie Rückblicke in die Kunstgeschichte und die klassische Moderne.

Das umfangreiche Sommerprogramm des Kunstmuseums sieht noch im Juli u. a. eine praktische Einführung in die Kunst mit Prof. Makis Warlamis für Anfänger und Fortgeschrittene (Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juli), eine Holzwerkstatt für Kinder unter dem Motto "Bau Dir ein Möbelstück für Dein Kinderzimmer" (Freitag, 19. Juli) sowie ein "Abenteuer im Park der Riesen" in Kooperation mit dem NÖ Gartensommer inklusive Rätselrallye und Grillen im Skulpturenpark (Samstag, 27. Juli) vor.

Ein "Abenteuer im Park der Riesen" wird auch am Mittwoch, 21. August, angeboten. Zuvor gibt es noch das Sommer-Kombiprogramm "Natur und Kunst an einem Tag" in Kooperation mit dem Unterwasserreich Schrems (Dienstag, 6. August), Keramikworkshops für Kinder (Freitag, 16. August) bzw. Erwachsene (Samstag, 17. August) sowie den Wochenend-Kurs "Landschaftsmalen mit Eleonore Hettl" für Anfänger und Fortgeschrittene (Freitag, 16., bis Sonntag, 18. August). Eine "Beschwingte Vollmondnacht" im Rahmen des NÖ Gartensommers mit Life-Malen, Musik, Picknick, Brotbacken, Fackelschein und Lagerfeuer (Mittwoch, 21. August) und eine weitere Holzwerkstatt für Kinder (Freitag, 23. August) beenden das Sommerprogramm des Kunstmuseums Waldviertel.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Anmeldungen unter 02853/728 88, e-mail info @ daskunstmuseum.at und www.daskunstmuseum.at.

