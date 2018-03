Hundstorfer: Signifikanter Rückgang der Invaliditätspensionen im ersten Halbjahr 2013 - Pensionsreformen wirken

Wien (OTS/BMASK) - "Die gesetzten Maßnahmen im Pensionsbereich zeigen Wirkung", so Sozialminister Rudolf Hundstorfer am Dienstag. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2012 gab es im ersten Halbjahr 2013 13,5 Prozent weniger Anträge bei den Invaliditätspensionen und um 12,3 Prozent weniger Zuerkennungen. Ein höheres tatsächliches Pensionsantrittsalter wird vor allem durch eine Verringerung der Invaliditäten erreicht. Mit der Gesundheitsstraße, Fit2Work, einem Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation und schließlich der I-Pension Neu wurden wirksame Maßnahmen gesetzt, die jetzt Ergebnisse bringen", unterstrich Hundstorfer. *****

"In dieser Legislaturperiode ist im Bereich der Pensionen mehr beschlossen und umgesetzt worden als in den Legislaturperioden zuvor", sagte Hundstorfer. Mit zahlreichen weiteren Maßnahmen wie der Reform der Langzeitversichertenregelung und dem einheitlichen Pensionskonto sind wesentliche Schritte zur weiteren Sicherung des staatlichen Pensionssystems gelungen. Auch das Überbrückungsgeld für Bauarbeiter, das vergangene Woche im Parlament beschlossen worden sei, wird zu einer Verringerung der Invaliditätspensionen in dieser Branche führen und dem Staat bis 2020 zwischen 60 und 70 Millionen Euro ersparen, schloss der Sozialminister. (Schluss)

