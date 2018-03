Pirker: EU braucht Spionage-Abwehr

Sondersitzung des Europäischen Parlaments / ÖVP-EU- Abgeordneter fordert Einrichtung einer europäischen Agentur zur Abwehr von Spionage

Brüssel, 10. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die EU braucht eine eigene Spionage-Abwehr. Durch die Enthüllungen und Vorwürfe des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden werden vor allem die Defizite im europäischen Sicherheits- und Abwehrsystem offensichtlich. So wie wir im polizeilichen Bereich mit Europol

eine europäische Koordinierungsbehörde zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und Terrorismus haben, brauchen wir auch in der Spionageabwehr ein Europa, das gemeinsam vorgeht", so Hubert Pirker, Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Der Ausschuss für Justiz und Inneres des Europaparlaments tagt heute zu einer Sondersitzung zur Aufklärung der Spionagevorwürfe gegen die USA. "Sich allein über die Vorwürfe zu empören bringt nichts. Wir sollten mit der Einrichtung einer Agentur zur Spionage-Abwehr beginnen", so Pirker. ****

"Selbstverständlich ist es Aufgabe eines Geheimdienstes, Botschaften abzufangen, die unsere Sicherheit bedrohen. Wenn aber der Vorwurf im Raum steht, dass jedes E-Mail oder jeder Facebook-Eintrag erst einmal in den USA 'gescannt' wird, sind wir an einem Punkt, an dem wir das nicht einfach hinnehmen können. Das verfassungsrechtlich geschützte Briefgeheimnis gilt für E-Mails schließlich genauso", so Pirker. Problematisch dabei sei, dass die USA vermutlich legal handle. Ein E-Mail von Wien nach Bregenz würde oft ganz normal eine Schleife über Internetserver in den USA machen. "Wir erwarten uns hier von den USA detaillierte Auskünfte zu den Vorwürfen", so Pirker.

Neben der unbedingt nötigen Klärung der Vorwürfe gegen die USA, müssen laut Pirker weitere Konsequenzen gezogen werden. "Politik und Wirtschaft in Europa müssen darauf hin arbeiten, dass ein entsprechendes Angebot an europäischen Internetdiensten, Servern und Cloud-Anwendungen in der EU zur Verfügung steht. Nur wenn die Daten auf europäischen Servern liegen, ist die Anwendung von europäischen Datenschutzvorschriften garantiert", so Pirker abschließend.

